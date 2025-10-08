Türk müteahhitlerinden Portekiz çıkarması

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile Portekiz’in Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenecek heyet ziyareti, Lizbon ve Porto kentlerini kapsayacak. Türk müteahhitleri, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile bir araya gelerek ülkenin büyük altyapı projeleri hakkında bilgi alacak. Görüşmelerin, Türk firmalarının Portekiz’deki mega projelerde daha fazla yer almasının önünü açması bekleniyor.

Ticaret hacmi 3 milyar dolara yaklaştı

Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacmi 2023’te yaklaşık 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Portekiz’e ihracatı geçen yıl yüzde 20,9 artışla 1,6 milyar dolar, ithalatı ise yüzde 11,7 azalışla 1,4 milyar dolar oldu. 2024’ün ilk dokuz ayında ihracat yüzde 13,6 artış göstererek 1,3 milyar dolara ulaştı.

İhracatta otomobiller, pamuk ipliği ve çelik ürünleri öne çıkarken, ithalatta ise otomobiller, kimyasal odun hamuru ve taşıt parçaları ilk sıralarda yer aldı.

Yatırımlar bilişimden enerjiye yayılıyor

İki ülke, yenilenebilir enerji, lojistik, inşaat ve bilişim sektörlerinde karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyor. Portekiz sermayeli şirketler Türkiye’de telekomünikasyon, moda ve enerji alanlarında faaliyet gösterirken, Türk yatırımcılar Portekiz’de liman işletmeciliği, madencilik, turizm, gayrimenkul ve gıda sektörlerinde varlık gösteriyor.

Hedef, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 3,5 milyar doların üzerine çıkarmak.

Savunma ve havacılıkta stratejik ortaklık

İşbirliği yalnızca ekonomiyle sınırlı değil. Türkiye, Portekiz Donanması için iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi inşa ederek ilk kez bir AB ve NATO üyesine askeri gemi ihraç etti.

Ayrıca Türk Hava Yolları (THY) ve TAP Air Portugal, kod paylaşımı anlaşmalarını genişleterek Brezilya, Fas, Katar ve Mauritius gibi yeni rotalar ekledi.