Türk müteahhitlerinin yurt dışı işleri 20 milyar dolara yaklaştı

13 Ocak 2019

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, müteahhitlik sektörünün dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlara rağmen 2018'de 261 proje üstlenerek 19,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını söyledi.

"Müteahhitlerimiz yurt dışında gururumuz olmaya devam ediyor" diye konuşan bakan, "2018 yılında en fazla üstlendiğimiz projeler 3 milyar dolar ile enerji santrali, 2,9 milyar dolar ile karayolu, tünel ve köprü, 2,2 milyar dolar ile askeri tesis yatırımları olarak görülmektedir" açıklamasını yaptı.

Pekcan ayrıca, geçen yıl en fazla proje üstlenilen ilk 10 ülke arasında 2 Avrupa ülkesinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu durum, ülkemiz müteahhitlerinin geleneksel pazarların dışına çıkarak portföyüne yeni pazarlar eklediğinin bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan'ın paylaştığı sonuçlara göre, sektör geçen yıl en fazla Rusya, Suudi Arabistan, Katar, Sudan, Polonya, Kazakistan, Türkmenistan ve Cezayir'de proje üstlendiği.

Kaynak: AA