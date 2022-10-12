Türk mutfak sektörü, Latin Amerika’da pazar payını yüzde 100 artırdı

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), 40 firma ile birlikte Ticaret Bakanlığı’nın sektörel heyet programları çerçevesinde Kolombiya'ya çıkarma yaptı. Pandemi öncesinde aynı bölgede düzenlenen ikili iş görüşmeleri sayesinde önemli bir ihracat artışına imza atan dernek üyeleri hedef pazar olarak belirledikleri Latin Amerika’daki ağırlıklarını artırmak için merkez olarak belirledikleri Kolombiya’da Latin Amerika ülkelerindeki alıcılara bir araya geldi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Türkiye’den yaklaşık 40 üretici firma ve 60 satın almacının katılımıyla bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten EVSİD Başkanı Talha Özger, ayrıca 16 farklı ülkeden de bölgenin en iyi satın almacılarının Bogota’ya geldiğini söyledi. 40 üretici firmayı bir araya getirmek EVSİD'in bir başarısı olduğunu vurgulayan Özger, ağırlıklı katılım oranının Kolombiya olduğunu ifade etti. Kolombiya'nın büyük bir pazar olduğunu kaydeden Özger, yapılan organizasyonların Bogota üstünden gerçekleştirildiğini belirtti.

Latin Amerika’da yüzde 100’lük büyüme

İlk yıl yaklaşık 20 firma ile Kolombiya'ya organizasyonu gerçekleştirdiklerini anlatan Özger, “Bir pazarda orta ve uzun vadede kalıcı olmak istiyorsak o pazarda yapmış olduğumuz etkinlikleri sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Yani bir kere gidip o pazardan sonuç beklemek yanlış bir anlayış olur. Ve biz burada Türk mutfak eşyaları sektörü olarak Latin Amerika’daki pazara çok önem veriyoruz. Beş yıl süre zarfında, Ev ve Mutfak Eşyaları sektörü Latin Amerika özelinde yaklaşık yüzde yüz bir büyüme göstermiş durumda. Türk mutfak eşyaları sektörü olarak, 2021'de dünyada yaklaşık yüzde 34'lük bir büyüme gösterdik.” dedi.

Made In Türkiye algısı

Latin Amerika'nın uzak bir pazar olduğunu, burada ticaret yapmanın ve ihracat yapmanın kolay olmadığını belirten Özger, şunları kaydetti: “Bu organizasyonlarla genel satın almacılarla 360 derece iletişim halindeyiz. Buraya geliyoruz, onları buraya davet ediyoruz. Üreticilerimiz; buradaki firmaların ofislerini ziyaret ediyor, yetmiyor İstanbul'da yapmış olduğumuz Invitation Only programına davet ediyoruz ve Türkiye’yi tanıtıyoruz. Yani bu ilişki yönetimi ile bizim burada Made In Türkiye algısını ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak yukarı taşımayı hedefliyoruz. Buraya gelen üretici firmalarımıza ve üyelerimize program başlamadan, sadece ürünlerimizi pazarlamaya gelmediğimizi; aynı zamanda ülkemizi tanıtmaya ve böyle bir sanayinin olduğunu, güçlü üreticilerinin olduğunu hissettirmek için burada olduğumuzu söylüyoruz.”

İlk amaçlarının Made In Türkiye algısının hep beraber yukarı taşımak olduğunu söyleyen Özger, Made In China dediğinde fiyat odaklı algı, Made In İtaly dendiğinde dizayn odaklı algının geldiğini aktardı. Made In Türkiye denildiğinde ise, bir algının oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Özger, “Hem yapmış olduğumuz tasarımlarla, hem ticaret anlayışımızla, hem de birbirimizin arasındaki ilişkiyle Çin'in ve İtalya’nın üstesinden gelebiliriz.” dedi.

Latin Amerika pazarından yüzde 3’lük pay

Sadece İstanbul’dan değil Konya'dan Maraş'tan, Kayseri'den katılımcıların olduğunu söyleyen Özger, Ekvator'dan, Venezuela'dan, Kolombiya’nın en büyük süpermarket zincirleri ile görüşmelerin sürdüğünü, ortalama bir firmanın 30 görüşme yapmasıyla, 40 firmanın bin 200 görüşme yapacağını kaydetti.

Latin Amerika pazarında ilk 10 içinde yer aldıklarını ve pazardan yüzde 3 pay aldıklarını bildiren Özger, burada ilk sırada Çin’in, ikinci sırada ise ABD'nin yer aldığını söyledi. Özger, “Burada farklı enstrümanlar kullanıp kalıcı hale gelmemiz lazım. Tasarımımızla, ticaret esnekliğimizle burada yer edinmeye çalışıyoruz. Bazı firmalarımız, bazı sektörlerimiz Çine nazaran daha çok rekabetçi olabiliyor. Plastik ürünlerde özellikle daha rekabetçi olabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

2018 yılında ‘Kolombiya Modeli’ ile basında yer aldıklarını belirten Özger, “O modelle beraber bakanlığımızdan da UR-GE projesi ödülü almıştık. Burayı Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Bunu UR-GE kapsamında değil, ticaret heyeti kapsamında yapıyoruz.” dedi

2022 ihracat hedefi 3.7 milyar dolar

Geçen yılı 3,4 milyar dolar ihracatla kapattıklarını anımsatan Özger, şöyle konuştu: “Son 9 ayda 0,2’lik bir büyüme gösterdik. Savaşın etkisiyle beraber ihracatta biraz düşüş yaşandı. Şuan biraz daha pazarın arttığını söyleyebiliriz. 2022 yıl sonu hedefini 3,6 – 3,7 milyar dolar seviyesinde kapatırız diye öngörüyoruz. İç piyasada işler tabi fiyatların artışı Enerji problemlerinin fiyatlara etkisi doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artış bizim iç pazardaki fiyatları korumamız anlamında zorlandığımız bir dönemden geçiyoruz. Tabi Türkiye büyük bir pazar 80 milyonun yaşadığı bir pazar. Hayat her şekliyle devam ediyor. Mutfak eşyaları sektörü de bir şekilde Türkiye’de ki pazarda payını almaya devam edecek. Ama geçen seneye kıyasla rakamsal olarak hem doların artmasıyla hem fiyatların artmasıyla adetsel bazlı bir düşüş var. Dünyada mutfak eşyaları sektörü olarak beşinci, net ihracat bakımında Çin'den sonra ikinci sıradayız. İthalatta cari fazla veren ender sektörlerden bir tanesiyiz.”

“Türkiye’nin Kolombiya’da algısı olumlu”

İki ülke ticaret hacminin 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Kolombiya Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ise, şunları kaydetti: “Şu anda ticaret biraz aleyhimize. Bunun da temel sebebi Kolombiya'dan aldığımız en büyük kalem kömür. O yüzden Kolombiya artıda, biz eksideyiz. Hep birlikte bunu lehimize çevirmek istiyoruz. Aslında en büyük avantajımız Kolombiya'daki algımızın çok olumlu olması. Türkiye'ye bakış pozitif. Tüm sektörlerin avantaj olarak kullanabileceğini düşünüyorum. Büyükelçilik olarak; ticaret müşavirleriyle, tüm ticaretin bu kanattaki paydaşlarıyla neler yapacağımızla ilgili iletişim halindeyiz.”

Kolombiya’da Türk dizilerine rağbet var

Türk dizilerinin Kolombiya'da önemli bir etkisi olduğunu belirten Sun, "Kolombiya kanallarında, ya da Netflix gibi platformlarında Türk dizileri izleniyor. Özellikle İstanbul'u gösteren sahnelerin ilgi çektiğini biliyorum. Dolayısıyla herkes Türkiye'ye gitmek istiyor. Özellikle İstanbul, Kapadokya, Antep gibi Güneydoğu şehirlerine gitmek istiyorlar. “ dedi.

Büyükelçi Sun, Kolombiya Seyahat ve Turizm Acenteleri Birliği'nin verilerine göre bu yılın ilk yarısında 2,4 milyon Kolombiyalının seyahat ettiğini ve pandemi öncesine göre yüzde 7’lik bir artış kaydettiğini söyledi. Sun, 2019 verilerine göre seyahat eden Kolombiyalı sayısının en çok arttığı ülkenin ise, yüzde 60'lık bir artışla Türkiye olduğunu belirtti.