Türk mutfak ürünlerinden 250 firma ile Ambiente çıkarması

Nurdoğan A. ERGÜN / FRANKFURT

2024 yılında 5.7 milyar dolarlık ihracat yapan sektör, bu alanda Kanton’dan sonra ‘dünyanın en büyük ve prestijli fuarı’ olarak kabul edilen Ambiente’ye 28’inci kez katılıyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçı Birliği’nin (İDDMİB) milli katılımı olan fuar, Ticaret Bakanlığı’nın ‘prestijli fuarlar’ listesinde de yer alıyor. Dünya genelinden Ambiente Fuarı’na katılan toplam firma sayısı ise 3 bin 695 olarak açıklandı.

Sektörün pazarlama kanalı

Ambiente Fuarı’nda olmanın Türk firmaları açısından önemli olduğunu dile getiren EVSİD Başkanı Talha Özger, “Dünya mutfak sektörü pazarlama kanalı olarak burada buluşuyor. İstediğimiz seviyede iş olmasa da bu fuarda olmak önemli. Özellikle Avrupalı müşterileri yakalamak için bu fuardayız” dedi. Dünya genelinde sadece ihracat anlamında 100 milyar dolarlık bir mutfak endüstrisi pazarı olduğunu açıklayan Özger, bunun yüzde 55-60’ını Çin’in karşıladığını belirtti. Özger, Türkiye’nin ise 6-7’inci sıralarda yer aldığını aktararak, “ Türkiye dinamik ve güçlü yapısıyla değişimlere hızlı adapte olabiliyor. Müşteriye özel tasarımlarla üretim yapabiliyoruz” diye konuştu.