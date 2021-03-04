Türk öğrenciler İngiltere'de çalışabilecek

HÜSNİYE GÜNGÖR

Birleşik Krallık Hükümeti, yeni Mezun Rotası’nın, Birleşik Krallık’ta lisans veya lisanüstü eğitimini başarıyla tamamlamış olan yabancı öğrenciler için 1 Temmuz 2021 itibarıyla başvurulara açılacağını duyurdu. Mezun Rotası’ndaki yabancı öğrenciler, eğitimlerinin ardından maksimum iki yıl (doktora öğrencileri ise üç yıl) Birleşik Krallık’ta kalıp çalışabilecek ya da iş arayabilecekler. Bu sayede, en zeki ve en iyi öğrencilerin eğitimlerinden sonra Birleşik Krallık’ta kalıp ülkeye katkıda bulunmaya devam etmesi sağlanmış olacak.

Diğer yandan Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık’a seyahat edemeyen öğrenciler için koronavirüs imtiyazlarının kapsamını da genişletti. Eğitimlerine 2020 yılı sonbaharında başlayan öğrencilerin artık 21 Haziran 2021 itibarı ile Birleşik Krallık’ta olması gerekirken, eğitimlerine Ocak/Şubat 2021’de başlayan öğrencilerin 27 Eylül 2021 itibarıyla Birleşik Krallık’ta olması gerekecek.

En son verilere göre 2020’de Türkiye’den 2.000’e yakın öğrencinin Birleşik Krallık’ta okuma vizesi bulunuyor.

Büyükelçi Chilcott: Ticari ilişkilerimiz güçlendirecek

Dünyanın en parlak yeteneklerinin Birleşik Krallık’ı uzun vadeli amaçları için yuvaları olarak görmelerini istediklerini söyleyen Sınırlar ve Göç Bakanı Kevin Foster, “Bu yeni rotanın açılması, dünyanın önde gelen kurumlarımızdan mezun bu kişilerin Birleşik Krallık'ımızı kendi yuvaları yapmaya başlarken burada yaşamaya ve çalışmaya devam etmek için hak ettikleri statüyü kolaylıkla korumalarını sağlayacaktır,” açıklamasında bulundu.

Gelişmeyi “Birleşik Krallık’taki Türk öğrenciler için güzel bir haber” olarak değerlendiren Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott bunun Türk öğrencilere kariyerlerine Birleşik Krallık’ta başlama imkanı sunacağını söyledi. Chilcott “Bunu tercih eden öğrenciler, ülkelerimiz arasındaki insan-insana bağları zenginleştirecek, ticari ilişkilerimizi güçlendirecek ve aramızdaki işbirliğini tüm alanlarda kolaylaştıracak,” diye konuştu.



İş teklifi alma şartı olmayacak

Mezun rotası, sponsorsuz olacak; yani başvuru sahiplerinin bu rotaya başvurmaları için kendilerine bir iş teklif edilmiş olması gerekmeyecek. Ayrıca asgari ücret gereksinimi ya da rakamlarda herhangi bir sınırlama olmayacak, bu rotadaki mezunlar esnek bir şekilde çalışabilecek, iş değiştirebilecek ve gerektiği gibi kariyerlerini geliştirebilecek.



Bu rotaya başvurabilmek için yabancı öğrencilerin Birleşik Krallık’ta lisans veya lisansüstü bir eğitimi ya da bir yüksek eğitim kurumunda uygun bir profesyonel yeterlilik programını Birleşik Krallık Hükümeti’nin göçmenlik şartlarına tam olarak uyacak şekilde tamamlamış olması gerekiyor.

Yeni Mezun Rotası, Birleşik Krallık Hükümeti’nin, 2030 yılı itibarıyla Birleşik Krallık’taki yabancı yüksek öğrenim öğrencisi sayısını 600.000’e çıkarma hedefini gerçekleştirmesine yardımcı olacak.