Türk oyun şirketi Dream Games'e 2 milyar dolarlık yatırım!

Royal Match ve Royal Kingdom gibi dünya genelinde ses getiren oyunların geliştiricisi İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Dream Games, özel sermaye firması CVC Capital Partners’tan stratejik bir yatırım aldı.

Süreç 2025'in üçüncü çeyreğinde tamamlanacak

Bu anlaşmayla birlikte CVC, Dream Games’in tek stratejik sermaye ortağı konumuna gelirken, daha önce şirkete yatırım yapmış olan girişim sermayesi ortakları hisselerini devredecek. Yatırım sürecinin, gerekli düzenleyici onayların alınmasının ardından 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Şirketin değerlemesi 5 milyar dolara yaklaştı

Bu iş birliğiyle küresel büyüme hedefinde önemli bir aşama kaydeden Dream Games, CVC ve yatırım yönetimi şirketi Blackstone’un da dahil olduğu anlaşma çerçevesinde, azınlık hissesi karşılığında 2 milyar doların üzerinde öz sermaye ve borç yatırımı aldı. Bu işlem sonucunda şirketin değerlemesi yaklaşık 5 milyar dolara ulaştı.

Şirketin CEO’su ve kurucu ortağı Soner Aydemir, yapılan yatırımın Dream Games’in uzun vadeli vizyonuna önemli bir katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ekibimizin bugüne kadar inşa ettiklerinden inanılmaz derecede gurur duyuyoruz ve yeni yatırımcılarımızın desteğiyle büyümenin bir sonraki aşamasına girmekten heyecan duyuyoruz. CVC’nin kategori lideri şirketlere yatırım yapma deneyimi ve kurucu ekipleri destekleme geçmişi, onları ideal ortaklar haline getiriyor.”

Dream Games, Royal Match’in global başarısının ardından 2024’te piyasaya sürdüğü Royal Kingdom ile de dikkat çekti. Şirket, Royal Kingdom ile lansmandan sonraki ilk 14 gün içinde 2.4 milyon dolar gelir elde ederek önceki rekorunu geride bıraktı.

Yeni yatırım, Dream Games’in Royal serisini genişletme ve dünya çapında yeni mobil oyun projeleri geliştirme planlarını finanse edecek. Anlaşma kapsamında Blackstone ve diğer yatırımcılar, mevcut yatırımcıların hisselerini satın almak amacıyla borç finansmanı sağlayacak.

CVC’nin spor, medya ve eğlence bölümünün başkanı Nick Clarry ise Dream Games’in başarısına ve potansiyeline dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dream Games, King Robert, King Richard ve The Dark King gibi dünyanın en sevilen ve ticari olarak en başarılı IP'lerinden bazılarını yarattı. Bu birinci sınıf yönetim ekibiyle çalışmak ve vizyonlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak bizim için büyük bir fırsat.”