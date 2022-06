Türk sağlık turizmi marka haline getiriliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'nin sağlık hizmeti ihracatının tanıtımı için ‘Heal in Türkiye’ portalının kurulması kararlaştırılırken bu sistemin kuruluş ve işletilmesini Hizmet İhracatçıları Birliği üstlenecek. Portalın adı, Türkiye'nin sağlık turizminin markası ve sloganı olarak da kullanılacak. Böylece, Türkiye'nin sağlık hizmeti ihracatının bir bütün olarak tanıtılması sağlanacak. Portal bünyesinde bir çağrı merkezi oluşturulacak ve yabancı hastalar şikayet ve önerilerini iletebilecek.

‘Heal in Türkiye’ portalı ve sağlık turizminde sağlanacak yeni desteklere ilişkin değerlendirmede bulunan TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis Başkanı Öztan, sağlık turizmi alanında devletin yanlarında olmasının ve destekler sağlamasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bu alanda birçok talep aldığını ve bu siteyle hastalara doğrudan hizmet verilebileceğini belirten Öztan, ‘Heal in Türkiye’ adının aynı zamanda bir marka olacağını ve her yerde tanıtımlarının yapılacağını bildirdi. Öztan, "Türkiye'de tedavi görmek isteyen hastalar, tek bir portal üzerinden ülkedeki sağlık kuruluşlarını, doktorları ve tedavi yöntemlerini görebilecek. Yurt dışında sağlık hizmeti almak için araştırma yapan her hastanın önüne bu portal çıkacak, reklam alanında devletin de desteğiyle güçlü olacağız. Her yerde, billboardlarda, gazete sayfalarında, internette, televizyonlarda duyurulacağız." diye konuştu.

Hastaların sorun yaşaması halinde bu portal aracılığıyla iletebileceğini vurgulayan Öztan, sitenin, hastaların güvenliği açısından da önem taşıdığını dile getirdi.

"Hastalar merdiven altı işletmelerden korunmuş olacak"

Sitede saç ekiminden diş hekimliğine, obezite cerrahisinden termal sağlığa ve fizik tedaviye kadar her alanda bilgilendirme yapılacağı bilgisini veren Öztan, “Bu alanlarda ne gibi tedavilerin uygulandığı, hizmet veren sağlık kuruluşları ve doktorlar görülecek. Tüm bilgiler derli toplu olarak hastanın önüne çıkacak. Hekimler olarak bizlerin bağımsız olarak yapamadığımız tanıtımlar, devlet desteğiyle bu site aracılığıyla yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Yabancı hastaların bu site aracılığıyla hangi sağlık kurumlarının akredite edildiğini de görebileceğine dikkati çeken Öztan, şu değerlendirmede bulundu: "Hastalar, böylece illegal ve merdiven altı işletmelerden korunmuş olacaklar, bu gibi yerlerden haberdar olmayacaklar. Devletin akredite ettiği, denetlediği kurumlar bu portalda yer alacak. Eğer hasta bir yerden doktor adını bulduysa bu ismi portaldan kontrol etme şansı olacak. Biz de bu sayfayı devletle çalıştığımızı göstermek için sayfalarımıza koyacağız. Global bir marka olan 'Heal in Türkiye'nin parçası olduğumuzu göstereceğiz."

Öztan, bazı ülkelerin sigortalarının yurt dışındaki tedavi masraflarını karşıladığını hatırlatarak, "Heal in Türkiye'nin bir akreditasyon markası olmasıyla sigortaların da Türkiye'deki tedavi masraflarını karşılaması sağlanacak. Sigortalar, bu portal üzerinden verilen sağlık hizmetinin kaliteli olduğunu görecek." dedi.

"Komplikasyon sigortasının dünyada örneği yok"

Türkiye'nin sağlık turizminde ucuz olduğu algısı yerine, kaliteli sağlık hizmeti verdiği algısını yerleştirmesi gerektiğini belirten Öztan, şunları kaydetti: "Türkiye, dünya çapında kaliteli sağlık hizmeti veriyor. Ticaret Bakanlığı destekleriyle verilen hizmetin kalitesi daha da artacak. Bakanlık, 'kaliteni yüksek tut, ben seni destekliyorum' diyor, yabancı dil bilen kişileri çalıştırmamızı, sosyal medyada yapacağımız tanıtımları destekliyor. Yurt dışında ofis açmak istersem, bunun giderlerini destekliyor. Bakanlık aynı zamanda dünyada örneği olmayan komplikasyon sigortasını da destek kapsamına aldı. Hastamızda bir komplikasyon olması ihtimaline karşı sigorta yaparsak yüzde 70 oranında desteklenecek. Başka ülkede bu sigorta olmadığı için bize avantaj da sağlayacak. Hasta bu sigorta olduğu için bizi tercih edecek.”