Türk Savunma Sanayi Asya-Pasifik’te: ASELSAN ve HAVELSAN'dan 68 milyon dolarlık anlaşma

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarından ASELSAN ve HAVELSAN, bir Asya-Pasifik ülkesine radar ve dost-düşman tanıma sistemleri ihracatı için 68 milyon dolar değerinde bir satış sözleşmesi imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ihracat sözleşmesinin iki şirketin teknoloji ve savunma sanayi alanında iş birliğini güçlendireceği ve Türkiye’nin savunma ihracatındaki etkinliğini artıracağı belirtildi.

ASELSAN’ın ileri radar teknolojisi ile HAVELSAN’ın entegre savunma çözümlerini bir araya getiren anlaşma, radar ve dost-düşman tanıma sistemlerini içeren savunma ürünlerinin, belirlenen Asya-Pasifik ülkesine teslim edilmesini kapsıyor.