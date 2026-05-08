Türk savunma sanayiinde yeni dönem! BEST Grup ve Base Studio güçlerini birleştirdi

Türkiye savunma sanayiinde uluslararası iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Zırhlama ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren BEST Grup ile askeri araç mühendisliği şirketi Base Studio, SAHA EXPO kapsamında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması gerçekleştirdi. İş birliğinin, yeni nesil askeri araç tasarımlarına ve küresel pazara yönelik projelere odaklanacağı açıklandı.

Base Studio standında düzenlenen törende taraflar, savunma teknolojileri ve araç dizaynını kapsayan Mutabakat Zaptı’nı imzaladı. Anlaşma kapsamında mühendislik çözümleri, yeni nesil araç tasarımları ve uluslararası pazarlara yönelik ürün geliştirme süreçlerinde ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. İş birliğinin özellikle sahadaki operasyonel ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verilmesini hedeflediği belirtildi.

Taraflardan yapılan açıklamaya göre anlaşma; güvenlik, dayanıklılık ve operasyonel verimlilik açısından daha güçlü savunma çözümleri geliştirilmesini amaçlıyor. Ayrıca ihracat odaklı projelerin artırılması ve Türk savunma sanayiinin uluslararası pazardaki etkinliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Emre Tezmen: Türkiye güçlü bir üretim merkezi oldu

Emre Tezmen, imza töreninde yaptığı açıklamada Türkiye’nin artık yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke olmadığını, geliştirdiği teknolojilerle küresel ölçekte dikkat çeken güçlü bir üretim merkezi haline geldiğini söyledi. Tezmen, BEST Grup ile Base Studio arasındaki iş birliğinin Türk mühendisliğinin geldiği noktayı gösterdiğini belirtti.

İhracat ve yerli üretim vurgusu

Emre Tezmen, yerli üretim gücünün uluslararası mühendislik vizyonuyla birleşeceğini ifade ederek, savunma sanayiinde atılan her stratejik adımın Türkiye’nin bağımsız üretim kapasitesine katkı sağladığını dile getirdi. Anlaşma kapsamında geliştirilecek yeni ürünlerin uluslararası pazarlara sunulmasının da hedeflendiği kaydedildi.

Mehmet Remzi Oduncu ise BEST Grup ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Oduncu, geniş ürün yelpazesiyle projelere katkı sağlayacaklarını ifade ederek, bir sonraki SAHA EXPO’da ortak geliştirilen yeni ürünleri sergilemeyi hedeflediklerini söyledi.