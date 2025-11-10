Türk savunma sanayisinden Afrika çıkarması

Mali'nin başkenti Bamako'da 14 Kasım'a kadar sürecek fuar, bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının stantlı katılımıyla düzenlenecek.

Fuarın Türk savunma sanayisinin son dönemde Afrika'da artan varlığını yeni işbirlikleriyle güçlendirme fırsatı sunması bekleniyor.

Fuar için ​​​​​​​Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi yeniden düzenlenirken, alandaki son hazırlıklar da tamamlandı.

Başta Afrika ülkelerinden fuarı ziyaret edecek delegasyonlar da ülkeye geldi.

Mali hükümeti, Türkiye'den Prontaron Savunma (The Peak Defense) tarafından düzenlenen fuar için Afrika kıtası başta olmak üzere 50'den fazla ülkeye resmi davet gönderdi.

Kıta basınında, fuara yönelik olarak "Türk savunma sanayisinin yeni teknolojik çözümlerini kıtaya taşıması açısından çığır açacak bir organizasyon" şeklinde değerlendirmelere yer verildi.

Afrika ülkelerinden 35'in üzerinde karar alıcı heyetin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Roketsan, MKE, STM, Kalekalıp, 3E, Sarsılmaz, Atlas, ESSAV, SkyDagger, ZSR, Akıncılar, Hedef Defence ve Akdaş Silah gibi sektörün önde gelen kuruluşları ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

Fuarda ayrıca Mali, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan Sahel Devletleri İttifakı (AES) ülkeleri ile Mali ordusuna ait stantlar da yer alacak.

Afrika dışından da çeşitli ülkelerden ziyaretçi taleplerinin alındığı fuar, 4 gün boyunca yeni işbirlikleri için fırsatlar sunacak.

Son 2 günü "Demo Day" olarak gerçekleşecek fuarda yabancı heyetler ve uzman ekipler, Türk firmalarının fuar kapsamında getirdiği ürünleri özel harekat arazisinde test etme imkanı bulacak.

Türkiye, Afrika için güvenilir tedarikçi

Mali, Afrika kıtasında jeopolitik, stratejik, kültürel ve güvenlik açısından önemli bir yer tutuyor.

Kıtanın stratejik güç mücadelesinin en kritik merkezlerinden biri olarak dikkati çeken Mali, çeşitli iç ve dış güvenlik tehditleriyle mücadele ediyor.

Uzun, kontrolü zor sınırlara sahip Mali'de, İHA, zırhlı araç, radar, elektro-optik sistemler ve el yapımı patlayıcı/mayın temizleme sistemleri gibi teknolojilere ihtiyaç duyuluyor. Komşu ülkelerin de benzer sistemlere ihtiyacı bulunuyor.

Başta Mali olmak üzere Afrika ülkeleri, geçmişteki olumsuz deneyimler nedeniyle güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla güvenilir tedarikçiler arıyor.

Türk savunma sanayisi son dönemde Afrika ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Afrika ülkeleri başta İHA ve zırhlı araçlar olmak üzere ordularını Türk savunma sanayisi ürünleriyle güçlendiriyor.

Eğitim desteği, uygun fiyat/performans gibi özellikler Türk savunma sanayisini Afrika ülkeleri için cazip ve güvenilir bir tedarikçi haline getiriyor.