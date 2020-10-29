Türk Şef Sidar Budak'tan Özbekistan'a 2 milyon dolarlık yatırım

29 Ekim 2020

Türkiye’de kurduğu Beeves Grill& Brasserie markasıyla İstanbul’da Kartal, Kurtköy, Ataşehir Nişantaşı, Arabistan Riyat ve online’da 'Etin En İyisi' e-kasap platformunun sahibi olan Şef Sidar Budak, yeni yatırımlarını anlattı.

Budak, "Özbekistan’nın başkenti Taşkent’te büyük bir üretimhane kurarak, burada Beeves Grill&Brassaire konseptiyle hizmet veren restoranlar, patisserie dükkânları açacağız. Satış zincirleri oluşturup, zincir marketlerde satılmak üzere ekşi mayalı ekmekler, çiğ hamburger ve et paketleri yapacağız. Ayrıca bölgeye tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak yeni yatırımlar yapacağız, bunun için 2 milyon dolarlım bir bütçe ayırdık." dedi.

Konuyla ilgili bölgede yaptıkları incelemelerle birlikte ülkenin iyi bir et kültürüne ve angus cinsi hayvanlara sahip olduğuna dikkat çeken Budak, Taşkent’te iki büyük çiftlikle anlaşma yaptıklarını, organik besi programları dahilinde doğal ve katkısız hayvan yemi yetiştireceklerini, aynı zamanda et üretimi yapacaklarını açıkladı.

Ülkede kasap kültürünün gelişmediğini, o nedenle de bir üretim tesisi kurmanın şart oluğunu, bu tesisin hem kendi restoranlarına hem de diğer otel ve restoranları içinde et tedariklerini sağlayacağını aktaran Budak, “Türkiye de ve dünyada yer alan tüm restoranların, şeflerin, otellerin en büyük problemleri, iyi bir et tedarikçisi bulamamaktan kaynaklanıyor. Sahip olduğumuz 40 yıllık tarım, hayvancılık ve üretim bilgileriyle sektördeki bu açığı da kapatacağız.” şeklinde konuştu.