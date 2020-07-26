Türk şirkete 5 milyon dolarlık fon

26 Temmuz 2020

KERİM ÜLKER

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) için hologram teknolojisi geliştiren yerli girişim CY Vision’a 3 dev birden yatırım yaptı.

İlk yatırımlarını Koç Holding ve Mitsui ortaklığındaki yatırım şirketi Inventram’an alan CY Vision’a son yatırım yine Koç Holding’in de aralarında bulunduğu 3 dev firmadan geldi.

CY Vision, Koç Holding, Zorlu Grubu’na bağlı Vestel Ventures ve dünya devi Intel Capital’in yer aldığı, Revo Capital tarafından yönetilen 5 milyon dolarlık (35 milyon TL) fon aldı.

Merkezi Silikon Vadisi'nde

CY Vision’un geliştirdiği teknoloji, artırılmış gerçeklik uygulaması ile sürücülere 3D destek veriyor.

CY Vision, Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Ürey, Özyeğin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Göksen Yaralıoğlu ve Orkun Oğuz tarafından İstanbul’da kurulan şirket, genel merkezini ABD’deki Silikon Vadisi’ne taşımıştı. Şirketin İstanbul’da da bir ofisi bulunuyor.