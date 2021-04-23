Türk şirketine Kırgızistan’da kumpas iddiası

İSTANBUL/DÜNYA



Kırgızistan ulaştırma savcılık polisi, Türk şirketi Gata Havayolları’nın Bişkek yetkilisi Ksenia Barabash’ı tutukladı. Kırgızistan devletini zarara uğrattıkları iddiasıyla 6 aydır psikolojik şiddete maruz kaldıklarını dile getiren Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Abbasov, "Şirketimize kumpas kuruldu. İddialar gerçeği yansıtmıyor. Manas Havalimanı ile 50 milyon dolarlık yatırım anlaşması yaptığımız için cezalandırılıyoruz. Türk hükümetinden ve ilgili makamlardan acil yardım bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve hükümet yetkililerinden acil yardımlarını rica ediyoruz” açıklamasında bulundu.



Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş’nin 2016 yılından bu yana Kırgızistan Cumhuriyetinde temsilcilik ofisi bulunuyor. Şirketin, Bişkek Manas Havalimanı ile yaptığı yer hizmetleri anlaşması kapsamında, Türk Hava Yolları’na (THY) 4 yıl boyunca hizmet sağladıklarını belirten Vugar Abbasov, Ekim 2020'de Kırgızistan Ulaştırma savcılık yetkililerince Manas Havalimanı yöneticilerine baskı yapılarak, anlaşmalarını feshetme zorunda bırakıldıklarını söyledi.