Türk şirketlerin 2,3 milyar dolarlık projesi tehlikede

03 Ekim 2019

Kerim ÜLKER

Askeri gemi üreten Sedef Tersanesi, Sefine Tersanesi ve Anadolu Tersanesi ortaklığında kurulan TAIS firması, bu yılın mayıs ayında Hindistan donanması için yapılacak 45 bin tonluk 5 filo destek tankeri üretimini kapsayan 2.3 milyar dolarlık iş birliği ihalesini kazanmıştı. Ancak Hindistan’dan gelen haberler, projede politikanın öne çıktığı ve iptal edilebileceği yönünde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cammu-Keşmir ile ilgili sözlerini değerlendiren Hindistan medyası, bir Türk grubunun ilk kez katıldığı ihalenin durdurulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı. Değerlendirme sürecinin geride kaldığını, şu anda da bütçe görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatan ülkenin en büyük gazetelerinden Financial Express, Türkiye tarafının proje dışında kalabileceğini vurguladı.

Üst düzey yetkili doğruladı

“Türk Şirketleri, Hindistan Donanması için savaş gemisi projesinin dışında kalabilir” başlığıyla yer alan haberde konuşan adı açıklanmayan bir Hintli üst düzey yetkili, Türk Donanması ile Hindistan Donanması için 45.000 ton filo destek gemisinin (FSS) sözleşmesinin ertelenebileceğini doğruladı.

Aynı yetkili, “ “Pakistan’a zorla giren ve son zamanlarda yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (UNGA) Keşmir meselesini gündeme getirmek Türkiye’yi ihale dışına düşebilir” dedi.



Hatırlanacağı üzere Birleşmiş Milletler toplantısında Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güney Kıbrıs, Ermenistan ve Yunanistan yönetimiyle bir araya gelmişti. Toplam değeri 2,3 milyar dolar olan ihale için 8 yıllık bir süreç öngörülüyor. Proje bedeli, TAIS ve yerel tersane arasında üstlenen görevler oranında paylaşılacak.