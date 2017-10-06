Türk şirketlerinden Pakistan ile sağlıkta iş birliği

06 Ekim 2017

Pakistan'ın Pencab Eyaleti'nin başkenti Lahor'da Başbakan Şahbaz Şerif'in ev sahipliğinde 29-30 Eylül'de DEİK'in katkıları ile düzenlenen Sağlıkta İş birliği Forumu ve PakMedica Sağlık Fuarı iki ülke arasında gelişen iş birliğinin sağlık alanında ortaya çıkardığı fırsatları gündeme getirdi.

Sağlık sektöründe 95 firmanın katıldığı ve 25 milyon doların üzerinde anlaşmanın imzalandığı forum ve fuarda Türk şirketleri 200 milyonu aşan nüfusuyla sağlık alanında az keşfedilmiş Pakistan'ın karar alıcıları ve fikir önderleri ile bir araya geldi.

DEİK Türkiye- Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya, Pakistan hükümetinin enerji ve güvenlik alanında geçen dört beş sene içerisinde büyük yol aldığını, hem ticaret- hem de yatırım için cazibenin arttığını vurgularken, istikrarı artan ve Türkiye'ye karşı büyük sevgi duyan Pakistan halkının ve idarenin her türlü kolaylık ve desteği gösterdiğinin altını çizdi.

Forum'un ardından tüm katılımcı firmaları kabul eden Başbakan şerif ve Sağlık bürokrasisi, Temizlik, güvenlik, radyoloji, pataloji ve hastane atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin yanısıra, ilaç takip sistemleri kurulması ve PPP olarak hem yeni hastanelerin inşa edilmesi hem de mevcut tesislerin iyileştirilmesinde Türk şirketleri ile iş birliğine çok sıcak baktıklarını ifade etti.

Türk şirketlerinden iş birliği

Forum ve Fuar kapsamında düzenlenen törende Havelsan, Sisoft, Ankaferd, Tiga, Gazi Grup ve Sıla Gibi Türk şirketleri karşı taraflar ile işbirliği protokolü imzaladı.

Türk şirketlerinin Pakistan'da artan yatırımlarına dikkat çeken Yerlikaya, rekabetçi ve kayıtlı ekonomi ile Pakistan'ın ekonomik cazibesinin ve yatırımcı çekme gücünün daha da artacağına işaret etti.

Pakistan'ın eskisi gibi bir sınır pazarı değil, oldukça ilgi çekici gelişmekte olan bir pazar haline geldiğini belirten Yerlikaya, coğrafyada gelişmekte olan güven ve güvenlik şartlarıyla Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan pek çok iş birliği anlaşması ile iki kardeş ülkenin iş adamları için karşılıklı fayda yaratan bir ekonomik ortama kavuştuğunu vurguladı.

Pakistan'ın daha çok Türk yatırımcı çekmesi için de çaba göstereceklerini ekleyen Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Kasım ayındaki ziyareti ardından daha da hız kazanan ortak projeler ve karşılıklı olarak ortaya konan siyasi irade ile, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların büyük ivme kazanacağına inanıyorum. Bu kapsamda enerji, sağlık sektörlerinin yanı sıra Türk müteahhitlik sektörünün de her türlü inşaat projesinin başarıyla üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Otelcilik sektörü yine Pakistan'da geliştirilmesi gereken ve Türkiye'nin deneyimli ve başarılı olduğu bir alan. Ayrıca Türk tüketim mallarına karşı duyulan büyük ilgi de umut vaat ediyor." dedi.

Coca-Cola İçecek'den Pakistan'a temiz su



Bu arada Coca-Cola İçecek, 2015 yılından beri yürüttüğü Paani temiz su projesi kapsamında yeni bir tesisini daha 17 Eylül'de hizmete açtı. Temiz ve güvenli içme suyuna erişimin çok zor olduğu Pakistan'da CCI bugün kadar 24 adet filtreleme tesisini kurarak 750 binden fazla kişiye güvenli temiz su sağladı. Açılan her filtreleme tesisi saatte 2 bin litre temiz suyu ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor ve günde 20 binden fazla kişi bu tesisten yararlanabiliyor.