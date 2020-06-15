Türk şirketlerine Amazon'dan davet

15 Haziran 2020

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri bu yıl online gerçekleşti. Törenden önce gerçekleşen ‘Akıllı Yaşama Doğru Yerli Elektronik Sanayi” panelinde yerli elektronik şirketlerinin rüştünü ispat ederek Çin gibi ülkelere alternatif oluşturması, pandemide yerli teknolojinin öneminin daha da anlaşılması konularına dikkat çekildi. Panelin moderatörlüğünü yapan DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, salgını sürecinde iş yapma şekillerinde ciddi dönüşüm yaşandığını vurgulayarak, dönüşümde de elektronik sanayinin, bilgi teknolojilerinin ciddi rol üstlendiğini ifade etti.

TESİD Başkanı Müjdat Altay, “Pandemi ile ciddi bir kırılma dönemine girdik. Yeni uygulamaların büyük çoğunluğu elektronik donanım ve yazılım temelli olacak. Elektronik sektöründe donanım ve yazılım ikiz kardeş. Bunları belli bir denge içinde doğru bir Ar-Ge teşviki ile desteklememiz lazım. Bunun yanı sıra, sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, startup’ların desteklenmesi çok kritik” dedi. Entes Yönetim Kurulu Başkanı Faik Erem, pandeminin sektöre olumlu etkilerinden birinin Amazon’un ‘sizin de ürünlerinizi satalım’ diyerek Türk şirketlerinin kapısını çalmaya başlaması olduğunu ifade ederek, “Bunu ABD’nin tedarikte Çin’e alternatif arayışına bağlıyorum. Türk firmalar üretimlerini ispat etmiş. Amazon Yunanistan, Amazon İngiltere, Amazon Almanya kapımızda bekliyor. Büyük şansı pandemi sağladı” diye konuştu. Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, “Pandemide dijital dönüşüm gibi ülkelerin yarıştığı alanda inanılmaz hızlı gelişmeler oldu. Bazı saldırıların 3-4 kat arttığını gördük. Bu da yerli siber güvenlik çözümlerinin olmazsa olmaz olduğunu gösterdi” dedi. Karel CTO’su Yaman Tunaoğlu ise şunları söyledi: “Bizim zamanımızda mevcut teknolojilerin yerlilerini üretirdik. Şimdi fikri bulmak, hızla ürün haline getirmeniz gerek. İcat yaratma artık mühendislerden çıktı mühendisler fikri hayata geçiren oldu. ”

Yenilikçi ve yaratıcı sekiz firma ödül aldı



TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri’nde Büyük Firma ve KOBİ dallarının yanı sıra TESİD 30. Yıl Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü olmak üzere toplam sekiz teknoloji firması yaratıcı fikirleriyle ödül aldı. Büyük Firma dalında Yenilikçi Ürün kategorisinde MS ve parkinson hastalarının kullandıkları ilaçların etkilerinin sürekli takibi ve analiz sistemi ile KAREL ödül alırken, Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi kategorisinde Luna dijital vanalı su sayacı, Ürün Geliştirme Süreci kategrosinde de Havelsan Mars projesi ile ödül kazandı. KOBİ dalında Yenilikçi Ürün kategorisinde Single Monitör ile KRON, Yaratıcı Fikir kategorisinde Letta Serciar, Ürün Geliştirme Süreci kategorisinde selfservis kiosk ile ASİS ödüllerin sahibi oldu. TESİD 30. Yıl Ödülü’nü ağır ticari araçlar için yenilikçi gösterge panel tasarımı ile Takosan, Jüri Özel Ödülü’nü ise ezAFM+ kompakt atomik kuvvet mikroskobu ile Nanomanyetik Bilimsel Cihazlar aldı.