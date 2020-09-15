"Türk şirketlerinin başarı hikayelerinin duyulması ve cesaretlenmesi için bu ödülleri veriyoruz"

15 Eylül 2020

AmCham Ödül programı için Tankut Turnaoğlu ve İhsan Karagöz, Dünya Gazetesi canlı yayınında Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı.

Canlı yayından notlar:

Tankut Turnaoğlu: ABD ticaret odasının Türkiye’deki iştiraki olarak 2004’te kurulduk. İkili ticareti geliştirmek için çalışıyoruz. 110’u aşkın Amerikan menşeili şirketi temsil ediyoruz. Üyelerimizin Türkiye’de 50 milyar doların üzerinde yatırımı var ve 100 bin kişiye istihdam sağlıyorlar. Türkiye’den ihracat yapıyorlar. Bu yılın başında iki ülke arasında 100 milyar doların üzerinde dış ticaret hacmi hedefi konuldu. Bunun için çalışıyoruz. Önemli misyonlarımızdan birisi de yerel ortaklarımızı küresel değer zincirleri ile buluşturmaktır.

100 milyar dolarlık ihracat hedefi çerçevesinde:

5 öncelik belirledik.(1)

-Mevcut yatırımları korumak.

-Yeni yatırımlar için aktif destek sağlamak.



5 öncelik belirledik (2)

-İstanbul’un bölgesel merkez olarak desteklemek.

-Türk KOBİ’lerini küresel değer zincirlerine bağlamak.

-Kurumsal gelişim konusuna katkı sağlamak.

Türkiye ile ABD arasındaki ticareti 20 milyar doları geçmiş durumda. Yakında 25 milyar dolara ulaşırız. Zor olmakla birlikte 100 milyar dolar hedefi için çalışıyoruz. Bu dönemde kovid 19 ile mücadeleye en fazla katkı sağlayan şirkete de bu yıl ödül vereceğiz. Türkiye’deki üyelerimizin ABD’ye yaptığı yardımların tutarı 40 milyon doları buldu. P&G olarak hedefimiz önümüzdeki dönemde 30 milyon dolarlık ithalatı yerli üretimle karşılamak. Havacılık sektöründeki üyemiz Boeing, Türkiye’den 200 milyon dolarlık alım yapıyor. Bunlar ileri teknoloji şirketleridir. Amerikan şirketleri teknolojide dönüştürücü şirketler. Amerikan şirketlerinin sadece yatırımlarına bakmamak gerekli. Yarattıkları ekosistem de çok önemli. Bu alanda Amerikan şirketlerini cesaretlendirmek için bu ödülleri koyduk. Amacımız, Orta Asya’yı Rusya yerine Türkiye’den yönetmek gibi bir düşünce var. Amerikan şirketleri bu yönde hareket ediyor. İstanbul’u bölgesel merkez yapmak için çalışıyoruz. Orta Asya’nın yanısıra Ortadoğu ve Afrika’nın da Türkiye’den yönetilmesi hedefimiz var. Bu çalışmalar 100 milyar dolarlık hedef konusunda itici güç olacaktır. Türk şirketlerinin başarı hikayelerinin de duyulması ve cesaretlenmesi için bu AmCham ödülleri veriyoruz.

İhsan Karagöz: AmCham ödüllerini geçen yıl hayata geçirdik. Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerine katkıda bulunan şirketleri ve projeleri onurlandırmak, kamuoyuna tanıtmak istedik. Bu yıl ödül kategorilerini geliştirdik. 12 Kategoride ödül vereceğiz. AmCham web sitesinden takip edilebilir. Başvurular 15 Eylül’de başladı. 2020’nin kasım ayında, muhtemelen online ödül törenimiz olacak. Global değer zinciri, çeşitlilik, kapsayıcılık, inovasyon uygulaması ve kovid19 ile mücadele gibi yeni kategoriler belirledik. Türk ve ABD şirketlerinin çalışmalarının dışında, Türkiye-ABD ticari ilişkilerine en fazla katkı sağlayan kişiye de Onur Ödülü verilecek. Kovid döneminde yardıma ihtiyaç duyanlar için kampanya açtık. Yerelden sağladığımız ürünleri yardım olarak dağıttık. Bunu da azalan seyahat bütçesini kullanarak yaptık. ABD’ye yıllık 20 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Ağırlıklı olarak şekerleme ürünleri. Bu alanda 50 milyon dolarlık bir yatırım kararı alındı. Nisan ayından itibaren üretime başlanacak. AmCham ödülleri için web sitemizden herkes başvurabilir. Başvurular bugün başladı. Bir ay sürecek. Sosyal medyamızda linkler olacak. Dünya gazetesi katkılarıyla da güncel tutmaya çalışıyoruz. AmCham ödüllerinin daha geniş kitlelere duyurulması konusunda Dünya gazetesinin önemli katkıları oldu. Ödüllerimizin gelenekselleşmesine Dünya gazetesinin önemli katkısı olacaktır.



