Türk şirketlerinin yeni gözdesi Suudi Arabistan!

14 Ekim 2019

Kerim ÜLKER

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi gerilim artarak devam ediyor. Suudi Arabistan ve Mısır’ın başını çektiği Arap Ligi’nin Barış Pınarı Harekatı’nın ardından yayınladıkları kınama ve yaptırım mesajları gerilimi daha da yukarıya taşırken, Türkiye ekonomi çevreleri ise Suudiler’in aksine ticari köprüleri korumaya çabalıyor. Rixos, turizm yatırımları için geçen ay sonu imza atarken, Nurol Holding ALJ Group ile Riyad’da işbirliği anlaşması yaptı.



Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son birkaç yıldır devam eden siyasi bir gerilim söz konusu. Geçen yıl ekim ayında dünyayı ayağa kaldıran Kaşıkçı Cinayeti ile ikili ilişkiler kopma noktasına geldi. Türkiye’nin Suriye’nin kuzey kesiminde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile de gerilim kendini iyice göstermeye başladı. Suudi Arabistan ve Mısır’ın öncülük ettiği Arap Ligi’nin kınama ve yaptırım mesajlarının ardından bu kez Riyad yönetimi, ekonomi silahını çekti ve Suudi iş dünyasına Türkiye’ye yatırım yapmamaları çağrısında bulunuldu.

Riyad’ın ekonomi çağrısı aslında ilk değil. Temmuz ayında da hem Suudi yönetimi hem de yerel kuruluşlar, vatandaşlarının Türkiye’den ev almamalarını, turist olarak tercih etmemelerini, tatillerini iptal edenlere de destek olacaklarını açıklamışlardı.

RİYAD’DAN TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPMAYIN ÇAĞRISI

Geçtiğimiz hafta ilk kez DÜNYA’nın duyurduğu haber de ülkenin en önemli ekonomik kuruluşu Suudi Arabistan Odalar Birliği’nden (Council of Saudi Chambers-CSC) geldi. CSC Yönetim Kurulu Başkanı Sami bin Abdullah Al-Obaidi, konuyu yatırıma getirdi ve Suudi işadamlarının Türkiye’yi tercih etmemelerini önerdi. Al-Obaidi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Suudi şirketler için Türkiye’de yatırım yapmanın doğru olmadığını ifade etti.

Her ne kadar Riyad yönetimi, bir çeşit ekonomik ambargo uygulamaya çalışsa da Türkiye tarafı sağduyulu davranmayı tercih ediyor. Siyasi gerilimi ekonomiye yansıtmak istemeyen Türk şirketleri, Suudi Arabistan’la ticaret köprüsünü koruyor, yatırım yapmayı sürdürüyor ve işbirliği kurmaya çaba sarf ediyor.

TAMİNCE ANLAŞMAYI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Nurol ve Rixos bu konuda elini taşın altına koyanlardan. Mısır’da 3 yeni otel açmak için çalışma başlatan Rixos’un patronu Fettah Tamince, 27 Eylül’de de Suudi Arabistan’da yatırım kararı aldı. Suudi Arabistan’da başlanan ‘’100 milyar riyal yatırım programı’’ çerçevesinde bu ülkeye yatırım yapmak için adım atan Fettah Tamince, ilk imzayı attı. Sosyal medyadan anlaşmayı duyuran Tamince, “Invest Saudi programı çerçevesinde ülkedeki ilk yatırımımızın imzasını attık. Hayırlı olur inşallah’’ dedi.

NUROL, SUUDİ DEV İLE ORTAK ŞİRKET KURACAK

Geçtiğimiz hafta ise bir başka dev Türk şirketinin işbirliği kararı hayata geçti. Türkiye’ye 2009’da Sabancı Holding iştiraklerinden ToyotaSA’yı 85 milyon dolara alarak ile giren, ardından Kibar Holding’den de Assan Finans’ı devralan Suudi Arabistan’ın en önemli şirketlerinden Abdul Latif Jameel Group (ALJ) bu kez Nurol Holding ile anlaşma imzaladı. Nurol Holding’in savunma sanayisindeki şirketi Nurol Teknoloji ile ALJ Group’a ait ALJ CDC şirketleri Suudi Arabistan’da ortak bir girişim için adım attı. İki ortak, işbirliğini Suudi Arabistan’da üretime çevirmek niyetinde.

Bilindiği üzere Nurol’un yüzde 51’lik hissesiyle kurulan savunma şirketi FNSS, Suudi Arabistan Ordusu’nun önemli tedarikçilerinden. 2009’da FNSS, Riyad kentinde kurulu olan devlete ait MUC Al Kharj tesislerinde üretim gerçekleştiriyor. 200’den fazla çalışanı olan bu tesis, Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri için yürütülmekte olan M113 araç modernizasyon programı kapsamında çalışıyor. Her ne kadar siyasi gerilim devam etse de iki ülke arasında ticaret bundan çok fazla etkilenmiyor. En azından Riyad Yönetimi’nin açıklamaları Türkiye tarafından karşılık bulmuyor.