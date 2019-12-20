“Türk şirketlerinin yurtdışı yatırımı 10 milyar dolara ulaşabilir”

20 Aralık 2019

Osman KILIÇ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde gerçekleşen Yurt Dışı Yatırım Forumu’nun açılışında DEİK/ Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara, Türk şirketlerinin yurtdışı yatırımlarının 2010 sonrası 4 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Biz Türk şirketlerinin yurtdışında 10 milyar dolar yatırıma kadar büyüyeceğini düşünüyoruz” dedi. Global ölçekte kendilerini ispatlayan ve küresel anlamda konumlanmayı seçen Türk şirket sayısında artış olduğunu belirten Kara, Bu sene Türk şirketlerinin yatırım işlemi bazında İngiltere ve Sırbistan’ın ilk sırada yer aldığını ve Türk şirketlerinin en fazla yatırım yaptığı alanların inşaat malzemeleri, gıda ve tekstil sektörleri olduğunu söyledi.

Türk şirketlerinin yurt dışında gerçekleştirdiği satınalma ve sıfırdan yatırımlarda artış olduğunu aktaran Kara, “2011 yılında Yurt Dışı Yatırımlar Çalışma Grubu’nu kurduk ve 2013 yılında bir iş konseyine çevirdik. Konseyimiz yurt dışında yatırım yapmak isteyen şirketleri de içerisinde barındırıyor ve özel sektörün yatırım dinamiklerini kavrama ve kamu ile yüksek düzeyde eşgüdüm sağlama açısından bir yol sürdürüyor” diye konuştu.

790 milyon kişi temiz suya ulaşamıyor

İslam Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Salah Jelassi de, “Bugün 1.2 milyar insanın enerjiye, 790 milyon insanın temiz suya erişimi yok. Dünya nüfusunun %25’i de temizlik hizmetlerine ulaşamıyor. Ne yazık ki bunların büyük bölümü Müslüman ülkelerden oluşuyor” dedi. Bunun düzeltilmesi için çalışmalar ve anlaşmalar yaptıklarını söyleyen Jelassi, İslam Kalkınma Bankası’nın bu açıdan önemli olduğunu dile getirdi.

“Markalaşmadan hedeflere ulaşılamaz”

Yurt dışı yatırım endeksi çalışması yayınladıklarını ve bu yıl dördüncüsünü yaptıklarını bu endekste yatırım yapılacak ülkeleri çeşitli gruplara ayırdıklarını söyleyen Kara, Türkiye’nin hedefi olan ilk 10 ekonomi içerisine girmesi için marka yaratması gerektiğini ve bunun için çalıştıklarını ifade etti.