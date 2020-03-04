Türk şoförler Türkmenistan'da mahsur kaldı

04 Mart 2020

Osman ŞİŞKO-TRABZON



Özbekistan ve Türkmenistan gibi Asya ülkelerine yük götüren Türk Nakliyeciler Türkmenistan’ın koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını kapatması nedeniyle mahsur kaldı. Şoförler, devlet yetkililerinden yardım bekliyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Karadeniz Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özer, herkesin bir bekleyeni olduğunu ifade ederek, Türk Şoförüne sahip çıkılması gerektiğini söyledi.



Demir kapılar arkasında mahsur kaldılar



Corona virüsü nedeni ile Türkmenistan’ın İran sınır kapılarını kapatması sonucu, bölgeye yük çeken ve aralarında Trabzonlu TIR şoförlerinin de olduğu 800 şoför, İran sınırında, ilkel şartlarda, lavabosu dahi olmayan alanda zorla tutuluyor. Şoförler, devlet yetkililerine seslenerek, TIR parklarının kapılarına zincir vurulduğunu ve hiçbir şekilde çıkış verilmediğini ifade ettiler. Şoförler, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden soruna çözüm istediler.



Sözün bittiği yerdeyiz



Türk Nakliyeciler, “Artık sözün bittiği yerdeyiz. Hiç kimseyi dışarı dahi bırakmıyorlar. İlkel şartlarda içerİde kaldık. Lokanta yok, su yok, lavabo yok, banyo yok. Günlerce duş dahi alamadık. Sorunumuza bir muhatapta bulamıyoruz. Daha ne kadar burada bekleyeceğiz. Hiç birimizde Allah’a şükür hastalık yok. Bu çağ dışı uygulama ile hasta olmaktan korkuyoruz. Çocuklarımızı özledik. Artık birileri sesimizi duysun. Bir an önce evimize gitmek istiyoruz” dediler.