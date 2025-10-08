Türk somonu 368,9 milyon dolar gelir sağladı! Hedef aşılabilir

Türkiye'nin 9 aylık somon ihracatı 368 milyon 929 bin 884 dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediğinen bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belirli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, ocak-eylül döneminde 30 ülkede alıcı buldu.

Bu kapsamda Türkiye'den yılın 9 ayında 55 bin 738 ton somon ihraç edilerek karşılığında 368 milyon 929 bin 884 dolar kazanç sağlandı.

Ülkeden geçen yıl ocak-eylül döneminde yapılan ihracatın değeri 320 milyon 997 bin 47 dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Ocak-eylül 2025 döneminde Rusya Federasyonu, Vietnam ve Belarus en fazla dış satım yapılan üç ülke oldu.

Türkiye'den bu dönemde Rusya Federasyonu'na 256 milyon 106 bin 465 dolarlık, Vietnam'a 30 milyon 525 bin 889 dolarlık, Belarus'a da 27 milyon 820 bin 882 dolarlık somon ihraç edildi.

"Verimli bir yıl yaşıyoruz"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, Türk somonunun dünya sofralarındaki payının her geçen gün artmaya devam ettiğini söyledi.

İhracattan yılın 9 ayında elde edilen gelirin sektör adına sevindirici olduğunu belirten Kobya, "Türk somonuna ilginin artarak devam etmesi, bizleri yılın kalan dönemi için daha da umutlandırıyor. Yıl sonu itibarıyla 450 milyon dolarlık ihracat rakamını aşacağımıza inanıyoruz. Şu anki gidişat bunun ulaşılabilir olduğunu gösteriyor" dedi.

Kobya, Rusya başta olmak üzere Uzak Doğu pazarında Türk somonuna talebin güçlü olduğunu vurgulayarak, "Bununla birlikte Avrupa ülkelerinden de artan bir ilgi gözlemliyoruz. Sezon genel olarak bereketli geçiyor. Hem üretim koşulları hem de ihracat bağlantıları açısından verimli bir yıl yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türk somonunun lezzeti ve kalitesiyle artık dünya sofralarında daha fazla yer bulduğuna işaret eden Kobya, "DKİB olarak ihracatçılarımızın pazarlama gücünü artırmak, yeni pazarlara açılmalarını sağlamak ve üretim kapasitesini sürdürülebilir şekilde geliştirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.