Türk somonu üretiminde hedef 200 bin ton

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası katkılarıyla Octo Aqua’nın ev sahipliğinde düzenlenen “Zonguldak Akuakültür Kontakt Forumu”, Türkiye ile Norveç’in su ürünleri yetiştiriciliği alanındaki ortaklığını güçlendirmeyi amaçladı.

Foruma, Norveç’in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Erdinç Güneş, Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

“Çevre dostu sürdürülebilir akuakültür ve toplumsal kazanımlar” temasıyla düzenlenen etkinlikte, dört ayrı panelde ekosistem dostu kalkınma, karasal yetiştiricilik, sürdürülebilir üretim modelleri ve yatırım-ticaret köprüleri ele alındı.

30 bin tonluk somon tesisi planı

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, forumun ilin ekonomik dönüşümünde yeni bir dönüm noktası olacağını söyledi. Demir, yapılan etütler sonucu 30 bin ton yıllık kapasiteli somon yetiştiriciliği alanının kurulabileceğini belirterek, “2026 başından itibaren etap etap yatırımlar başlayacak, üretim ve ihracat artacak” dedi.

Türkiye, su ürünleri üretiminde dünya liginde

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Dr. Erdinç Güneş, Türkiye’nin 2024’te su ürünleri yetiştiriciliğinde 933 bin ton üretime ulaştığını açıkladı. Üretimin yüzde 40’ından fazlası Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor.

Güneş, “2016’da 4 bin ton olan Türk somonu üretimi bugün 65 bin tona, kapasitesi ise 150 bin ton seviyesine ulaştı. İzinlerle bu miktarın önümüzdeki yıllarda 200 bin tona çıkması bekleniyor” dedi.

Zonguldak ve çevresinde belirlenen yetiştiricilik alanlarının 2025 itibarıyla üretime kazandırılacağı da kaydedildi.

Norveç deneyimi Türkiye’ye yol gösteriyor

Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder, ülkesinin 50 yılı aşan akuakültür tecrübesini paylaşarak, “Norveç için akuakültür ekonomimizin temel direklerinden biridir. Bu forum, Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek için büyük bir fırsat. Verimlilik, kalite ve sürdürülebilirliğin artacağına inanıyorum” dedi. Gaarder, Karadeniz kadar Akdeniz’in de ortak projelerde yer alabileceğini vurguladı.

Sanayiden mavi ekonomiye geçiyor

Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Zonguldak’ın ağır sanayi ve enerji merkezi kimliğini hatırlatarak, “Artık şehrimiz sadece kömürle değil, yenilikçi sektörlerle de anılacak. Akuakültür bu dönüşümün simgesi olabilir” ifadelerini kullandı.

Forumun son bölümünde düzenlenen B2B görüşmelerinde, Türk ve Norveçli firmalar arasında yeni ticari ortaklıkların temelleri atıldı. Amaç, Zonguldak’ı Karadeniz’in stratejik akuakültür üssü haline getirmek.