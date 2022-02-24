Türk taşımacılar 'Bulgaristan' için AB'den destek istedi

Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Avrupa Komşuluk Konseyi (ENC) ve Polonya Uluslararası Nakliyeciler Derneği (ZMPD) gibi çeşitli platformların 2 yıllık çalışma sonucunda hazırladıkları "Türkiye ve AB Arasında Kara Taşımacılığı: Yeni İmkanlar ve Olanaklar" başlıklı çalışma Brüksel'de düzenlenen toplantıda AB kurumlarının temsilcileriyle paylaşıldı.

Moderatörlüğünü ENC Müdürü Samuel Doveri Vesterbye'ın gerçekleştirdiği toplantıda, ABKAD, UND ve ZMPD temsilcileri ile İngiltere ve Polonya gibi çeşitli ülkelerden ulaşım alanındaki uzmanlar hazırladıkları raporları ve çalışmaları AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) gibi kurumların ilgili birimlerinden temsilcilerle değerlendirdi.

Türkiye'den AB ülkelerine sevkiyatta özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan tarafında yaşanan sorunların görüşüldüğü toplantıya çok sayıda kişi katıldı.

Toplantıda konuşan UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şener, Türkiye'nin geçiş sorunları konusunda her AB üyesi ülke ile ayrı müzakere yürüttüğüne işaret ederek "AB, Türkiye ile transit sorunlarını çözmek için tek bir anlaşma yapmalı." dedi.

Ticaretin önü açılmalı

AB'nin benzer tek transit anlaşmasını İsviçre ve üyelik öncesi Polonya, Romanya ve Bulgaristan'la da yaptığını anlatan Şener, "İhracatla kalkınan Türkiye'nin Batı ile ticaretinde kapılardaki sorunları çözmesi gerekiyor. Burada ticaretin önü açılmalı." diye konuştu.

Şener, Bulgaristan'ın Türkiye'den geçen tırları sınır kapılarında ortalama 48 saat beklettiğine işaret ederek bu uygulamanın derhal son bulması ve süreçlerin hızlanması gerektiğini vurguladı.

Bulgaristan sınırındaki bekleme sürelerinin AB tarafını da zarara uğrattığını anlatan Şener, "Türkiye, AB ile tek anlaşma imzalamalıdır. Raporlarda var; Polonyalı uzmanlar, İngiltere'den uzmanlar bunu imzalamanın AB'nin de lehine olduğunu söylüyor." diye konuştu.

Şener, AB'nin bu konuda geçmiş yıllarda etki analiz çalışması yaptırdığını anımsatarak anlaşma imzalanması halinde AB ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaretin 3,4 milyar avrodan daha fazla artacağını, bundan her iki tarafın da karlı çıkacağını vurguladı.

Türkiye'nin AB'ye ihracatının yüzde 50'sinin Kapıkule'den gerçekleştiğini, çıkış yapan araçların yüzde 45'inin Avrupalı olduğunu hatırlatan Şener, AB'nin Bulgaristan sınırına daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi.

ABKAD Başkanı Murat Kavalalı da "Sınırlamaları ortadan kaldırabilirsek her iki taraf da kazanacak." dedi.

Kara taşımacılığında karşılaşılan güçlüklerin AB üyesi ülkeleri de zorladığına işaret eden Kavalalı, "Taşınan mallarının çoğunluğu üye ülkelerin malları ya da Türkiye'deki üye ülkelerin yatırımlarıyla oluşturulan mallar." diye konuştu.

Yeni bir anlaşmanın veya mutabakatın Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile illiyet bağının olmaması gerektiğini anlatan Kavalalı, COVID-19 salgını döneminde ve Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye'nin öneminin arttığını anlattı.

Kavalalı, Brüksel temasları kapsamında taşımacılık sektörünün sorunlarına ilişkin hazırladıkları raporları çeşitli AB kurumlarından yetkilere ilettiklerini sözlerine ekledi.