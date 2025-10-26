Türk tekstil sektöründen 9 ayda 7 milyar dolarlık ihracat

Türk tekstil sektörü, 2025 yılının ocak-eylül döneminde 199 ülke ve serbest bölgeye 7 milyar 48 milyon 186 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre sektör, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 0,5 oranında artırdı.

En çok ihracat Avrupa Birliği'ne

Yılın 9 ayında tekstil üreticileri, toplam 1 milyon 866 bin 922 ton ürün gönderdi. En fazla dış satım 2 milyar 672 milyon 921 bin dolar ile Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Afrika ülkelerine yönelik ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artışla 1 milyar 86 milyon 721 bin dolar seviyesine yükseldi ve dönem bazında en hızlı artış gösteren bölge oldu.

İtalya ilk sırada

Ülke bazında en yüksek ihracat 564 milyon 224 bin dolar ile İtalya'ya yapılırken, bu ülkeyi 410 milyon 711 bin dolar ile Mısır, 388 milyon 231 bin dolar ile İspanya izledi.

Alt ürün grupları incelendiğinde, kumaş ihracatı 4 milyar 375 milyon 133 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Kumaşı iplik (1 milyar 800 milyon 345 bin dolar) ve elyaf (872 milyon 661 bin dolar) takip etti.

İstanbul lider konumda

En fazla ihracat yapılan il 2 milyar 770 milyon 673 bin dolarlık dış satımla İstanbul oldu. İstanbul'u 1 milyar 157 milyon 155 bin dolar ile Gaziantep, 910 milyon 238 bin dolar ile Bursa izledi.

Üretim ve ihracatta kararlılık

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, AA muhabirine, Türk tekstil sektörünün tüm küresel zorluklara rağmen üretim ve ihracat kararlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Tekstil sektöründeki temel önceliğin mevcut pazar payını korurken markalı ve katma değerli ihracatın ağırlığını artırmak olduğunu ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Bu dönemde ABD ve AB gibi ana pazarlardaki etkin rolümüzü daha da pekiştirmeye odaklanıyoruz. 2024'te 780 milyon doların üzerine çıkan ABD'ye ihracatımızı yıl sonuna kadar daha yukarı taşımayı hedefliyoruz. Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai, Kuzey Afrika ülkeleri ve Vietnam gibi alternatif pazarlarda daha aktif olmak amacıyla ticaret ve alım heyeti çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıl sonunda miktar ve değer bazında büyümeyi sürdürmeyi planlıyoruz. Yılda iki dönem gerçekleştirdiğimiz ve her dönem 25 binin üzerinde uluslararası misafiri ağırladığımız Texhibition İstanbul Fuarımız ise tekstil sektörümüzün bu darboğazda dirençli kalabilmesi için öne çıkan sacayaklarımızdan birini oluşturuyor."