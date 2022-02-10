Türk tekstili Paris’te küresel alıcılarla buluştu

Türk tekstil sektörü, katılım sağladığı uluslararası organizasyonlarla ihracatını artırmaya devam ediyor. 2021’i 12,9 milyar dolar ihracatla kapatan, yılın ilk ayında ise 1 milyar dolar ihracat gerçekleştiren tekstil sektörü, 2022 yılında da ihracatını artırmaya yönelik çalışmalara odaklandı.

Üretim ve istihdam odaklı çalışan tekstil sektörü, Fransa'da düzenlenen dünyanın en büyük tekstil fuarlarından Premiere Vision Paris’e yaklaşık 200 Türk firması ile katılım sağladı. İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, fuarın Türk tekstil sektörünün tanıtımı ve katma değerli ihracatı için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

GDO’suz Türk Pamuğu Projesi Paris’te tanıtıldı

Fuarda GDO’suz Pamuk Projesi’ni tanıttıklarını belirten Öksüz, “Türkiye’de üretilen pamuğun tamamı GDO’suz olarak üretiliyor ve Türkiye dünyanın en büyük GDO’suz pamuk üreticisi konumunda. GDO’suz pamuk üretiminin markalaşmasını sağlamak adına sektör paydaşlarımızla birlikte küresel ölçekte bir tanıtım atağı başlattık. Türk tekstiline ayrıcalıklı bir marka yaratarak rekabet şansını artırmak ve dolayısıyla da Türk pamuğu üretimine daha fazla tercih edilen bir statü sağlamak amacıyla projemizi sürdürüyoruz. Sektör olarak katılım gösterdiğimiz PV Paris Fuarı’nda GDO’suz Pamuk Projemizi sergiledik. İzmir Ticaret Borsası ve Ulusal Pamuk Konseyi’nin girişimiyle başlatılan ‘GMO Free Turkish Cotton’ projemiz 2022 yılında ivme kazanacak. Fuar’da projemizi tanıtarak daha geniş kitlelere ulaşmaya hedefledik ve olumlu geri dönüşler aldık.” şeklinde konuştu.

Ocak ayında 1 milyar dolarlık ihracat

Tekstil sektörünün ekonomik göstergelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öksüz, şunları söyledi: “Premiere Vision Paris Fuarı’nda Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz Milli Katılım Organizasyonuyla birçok küresel alıcı ile fuarda bir araya geldik. Sektörümüzün katma değerli ihracatını artırmak için gerçekleştirdiğimiz fuarlar büyük önem taşıyor. Sektör olarak 2022 yılının ilk ayında 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 oranında artış yakaladık. Bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke ise İtalya, ABD ve Almanya oldu. Sektörümüzün Ocak ayı Kapasite Kullanım Oranı yüzde 80,5 seviyesinde. Sektörümüzün sanayi üretim endeksi ise her geçen ay kendi rekorunu tazeliyor. Kasım ayı tekstil sektörü üretim endeksimiz yüzde 13 oranında artarak 151,1 seviyesine ulaştı. Tekstil sektörü olarak ülke ekonomimize katkı sunmaya devam edeceğiz. 2022 yılında gerçekleştireceğimiz projelerimizle sektörümüzü daha da ileriye taşıyacağız. Hedefimiz yıl sonunda 15 milyar dolar değerinde ihracatla yeni bir rekora imza atmak.”