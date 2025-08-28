Türk Telekom anlaşması 2050’ye uzatıldı: 20 milyar dolarlık katkı sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom’un sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşmanın Türkiye’nin dijital dönüşümünde kritik bir adım olduğunu belirten Uraloğlu, “Bu imtiyaz ile yapılacak sabit altyapı ve hizmet yatırımları sayesinde ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlanacak” dedi.

“Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda yeni dönem”

Bakan Uraloğlu, imtiyazın yenilenmesinin yalnızca Türk Telekom için değil, Türkiye ekonomisi ve dijitalleşme süreci açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uraloğlu, “Anlaşma kapsamında Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda kritik olan sabit altyapı yatırımlarının sürekliliğini sağlayacak bir model oluşturuldu. İmtiyazın yenilenmesi hem ekonomimize hem de dijitalleşme sürecine büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“Türk Telekom’un yatırımları doğrudan Türkiye’nin kazanımıdır”

Türk Telekom’un hisselerinin %25’inin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, %60’ının ise Türkiye Varlık Fonu’na ait olduğunu hatırlatan Uraloğlu, şirketin yaptığı her yatırımın ülke için stratejik değer taşıdığını söyledi:

“Türk Telekom’un sabit iletişim altyapısı aynı zamanda Türkiye’nin altyapısıdır. Bu nedenle Türk Telekom’un yaptığı her yatırım, doğrudan Türkiye’nin kazanımıdır.”