Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin: Hedefimiz Türkiye Yüzyılı’nı Dijital Yüzyıl haline getirmek

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DÜNYA Gazetesi'nin Türk Telekom ana sponsorluğunda İstanbul Finans Merkezi Halkbank İstanbul Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği Dijital Dönüşüm Zirvesi, kamu, özel sektör ve teknoloji dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvede dijital ekonomi, iletişimin geleceği, 5G teknolojileri, yapay zeka ve sektörlerin dönüşümü gibi başlıklar ele alındı.

Zirvede konuşan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, "Güçlü Altyapı Güçlü Gelecek: Türk Telekom’un Vizyonu" başlıklı sunumunda Türkiye'nin dijitalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Teknolojiyi dünyaya ihraç eden bir kuruluş oldu"

Türk Telekom'un güçlü altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ettiğini belirten Şahin, şirketin yalnızca yerli teknoloji geliştiren değil, aynı zamanda bu teknolojileri uluslararası pazarlara ihraç eden bir konuma ulaştığını ifade etti.

Şahin, "Türk Telekom olarak ülkemizin dijital dönüşümüne liderlik ederken geliştirdiğimiz teknolojiyi dünyaya ihraç eden bir kuruluş olduk" dedi.

"Hedefimiz Türkiye Yüzyılı’nı Dijital Yüzyıl haline getirmek"

Türkiye'nin dijital geleceğine ilişkin vizyonunu paylaşan Şahin, hedeflerinin yalnızca dijitalleşme süreçlerine katkı sunmakla sınırlı olmadığını belirterek, "Hedefimiz yalnızca ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlamak değil, Türkiye Yüzyılı’nı Dijital Yüzyıl haline getirmek" ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen zirvede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve DÜNYA Gazetesi yazarı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak da konuşma yaptı.