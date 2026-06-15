Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: Türkiye’nin 5G yolculuğunda güçlü bir temel oluşturduk
DÜNYA Dijital Dönüşüm Zirvesi 2026’da konuşan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 5G’nin başarısının temelinde güçlü fiber altyapı bulunduğunu dile getirdi. Ebubekir Şahin, “Yıllardır sürdürdüğümüz altyapı yatırımları, bugün Türkiye’nin 5G yolculuğu için güçlü bir temel oluşturdu” ifadesini kullanırken, LTE baz istasyonlarının yüzde 62’sini fiberle bağladıklarını kaydetti.
DÜNYA Gazetesi’nin “İletişimin Yeni Çağı” temasıyla düzenlediği “Dijital Dönüşüm Zirvesi 2026” kamu, sektör temsilcileri ve kanaat önderlerinin geniş katılımıyla gerçekleşirken, zirvede konuşan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, dijitalleşmenin artık bir tercih değil, sürdürülebilir büyümenin, rekabet gücünün ve kalkınmanın temel unsurlarından biri haline geldiğine işaret etti. Şahin, “İşte bu noktada güçlü, güvenilir ve yaygın dijital altyapıların varlığı devreye giriyor. Dijital dönüşüm denildiğinde çoğu zaman yapay zekâyı, bulutu, büyük veriyi veya nesnelerin internetini konuşuyoruz ancak bütün bu teknolojilerin üzerinde yükseldiği görünmez ama kritik bir temel bulunuyor, o temel güçlü dijital altyapıdır. Bir fabrikanın üretim hattında çalışan sensörlerden bir bankanın anlık işlem altyapısına, bir öğrencinin çevrim içi eğitim deneyiminden bir hastanenin sağlık hizmetlerine kadar her süreç güçlü dijital altyapıya ve kesintisiz bağlantıya ihtiyaç duyuyor. Ülkemizin dijital geleceğini şekillendiren altyapıyı kuruyor, geliştiriyor ve geleceğe hazırlıyoruz. 550 bin kilometreyi aşan fiber ağımızla Türkiye’nin dört bir yanını birbirine bağlıyor, 57 milyondan fazla aboneye hizmet veriyoruz. Yıllardır sürdürdüğümüz altyapı yatırımları, bugün Türkiye’nin 5G yolculuğu için güçlü bir temel oluşturdu” dedi.
Biz ürettik, dünya kullandı
5G’yi yalnızca daha yüksek hız sunan yeni bir mobil iletişim teknolojisi olarak değerlendirmemek gerektiğini vurgulayan Şahin, “Bu teknoloji, sanayiden ulaşıma, sağlıktan enerjiye kadar pek çok sektörde verimliliği artıracak, yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak stratejik bir altyapı. 5G’nin başarısının temelinde güçlü fiber altyapı bulunuyor. Bu nedenle fiber yatırımlarımızı yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için değil, Türkiye’yi 5G çağına hazırlamak için yaptık. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 62’sini fiberle bağladık. Bu oran yalnızca dünya ortalamasının değil, Avrupa’nın önümüzdeki yıllar için belirlediği hedeflerin de üzerinde” ifadelerini kullandı.
5G'ye başarıyla geçiş yaptık
Şahin, “Gururla söylüyorum ki bu güçlü altyapı sayesinde 5G’ye başarılı bir şekilde geçiş yaptık. Türk Telekom olarak güçlü altyapımız, mühendislik kabiliyetimiz ve teknoloji yatırımlarımızla ülkemizi 5G’de dünyanın öncü ülkeleri arasına taşıyacak dönüşümün merkezinde yer alıyoruz” ifadelerini kullandı. Şahin, Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri olarak yalnızca güçlü bir haberleşme altyapısı kurmak için değil; aynı zamanda yerli teknolojiler geliştirerek Türkiye’yi teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma taşımak için çalıştıklarını anlatarak, şöyle konuştu: “Milli sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızı, yerli iş birlikleriyle güçlendirirken; küresel teknoloji şirketleriyle kurduğumuz stratejik ortaklıklarla da bölgemizin teknoloji taşıyıcısı olma misyonumuzu sürdürüyoruz. 5G yolculuğunda da yerli ekosistemi merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Grup şirketimiz Argela ve onun Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia ile geliştirdiğimiz 70’in üzerinde patente sahip teknolojilerimiz sayesinde, 5G standartlarını belirleyen küresel oyuncular arasında yer alıyoruz. Türk mühendislerinin imzasını taşıyan SEBA ve RIC gibi yenilikçi çözümlerimiz, Türkiye’nin teknoloji ihraç etme vizyonuna doğrudan katkı sunarken, ülkemizin dijital bağımsızlığını güçlendiriyor.”
Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi, ülkemizin dijital geleceğine yatırım yapmayı, yerli ve milli teknolojilerle Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz yalnızca ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlamak değil, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Türkiye’nin Yüzyılını Dijitalin Yüzyılı yapmak ve Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendiren ülkeler arasında yer almasına da katkı sunmaktır.”
5G’de başarı, güçlü fiber altyapıyla geldi
Türk Telekom CEO'su Şahin, Türkiye’nin fiberleşmesi noktasında son derece yüksek bir motivasyon ile çalıştıklarını, her geçen gün artan bir ivmeyle gerekli tüm yatırımları yaptıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullanı: “81 ili uçtan uca bağlayan fiber altyapımız ve teknolojiye yön veren çalışmalarımızla ülkemizin dijital dönüşümünde öncü bir rol üstleniyoruz. Yarım milyonu aşan fiber ağımızla geleceğin teknolojileri için güçlü bir dijital omurga oluşturuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve yatırımlarımız uluslararası raporlara da somut bir şekilde yansıyor. FTTH Council Europe’un yayınladığı FTTH/B Market Panorama raporuna göre Türkiye’nin fiberleşme hızında Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında olduğu tescillendi. Eylül 2024 ile Eylül 2025 arasındaki bir yıllık verileri kapsayan FTTH/B Market Panorama raporuna göre; Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında Almanya’nın ardından en fazla FTTH/B (Eve, binaya kadar fiber) hane erişimi artışı sağlayan ikinci ülke oldu. Aynı rapora göre Türkiye, fiber hane erişimi yıllık büyüme oranında Belçika, Malta, Almanya ve İsviçre ile birlikte Avrupa’nın en hızlı gelişen ilk 5 pazarı arasında yer aldı. Türk Telekom olarak, aralıksız sürdürdüğümüz fiber altyapı çalışmalarımızla bu artışa en yüksek katkı sunan operatör olduk.
Geleceği sürdürülebilir teknolojilerle inşa ediyoruz
Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türk Telekom olarak teknolojiyi sürdürülebilir bir geleceğin de en güçlü araçlarından biri olarak gördüklerini belirterek, çevresel sorumluluğu tüm faaliyetlerinin merkezine aldıklarını vurguladı. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, akıllı şehircilik ve çevre dostu teknolojiler alanlarında çalışmalar yürütürken, Sıfır Atık yaklaşımını başından beri desteklediklerini kaydeden Şahin, sürdürülebilirlik odaklı çözümlerinii COP31 İklim Zirvesi’ne taşımaya hazırlandıklarını söyledi. Şahin, “İklim değişikliği ve su yönetimi alanındaki çalışmalarımızla, 2025 yılında CDP İklim Değişikliği Programı’nda ‘A’ notumuzu korurken, Su Güvenliği Programı’ndaki ilk değerlendirmemizde ‘A-‘ notu alarak küresel liderler arasında yerimizi aldık” dedi.
Hedef 2050’de net sıfır
“Güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırımlarımızla Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedeflerine de katkı sunuyoruz” diyen Şahin, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl 1.300 dönümlük arazi üzerine Sivas’ta inşa ettiğimiz ilk Güneş Enerjisi Santralimiz (GES), Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji tesislerinden biri olarak enerji üretimine başladı. GES yatırımlarımıza Malatya ve Ağrı’da kuracağımız santraller ile devam edeceğiz. Böylelikle, yıllık 800 GWh enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz. Bu sayede Türk Telekom olarak, yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salımını engelleyeceğiz. 2030 yılına kadar emisyonlarımızı %45 oranında azaltmayı ve 2050 yılında ‘Net Sıfır’a ulaşmayı amaçlıyoruz.”
Türk Telekom CEO'su Şahin, zirveye ev sahipliği yapan DÜNYA Gazetesi’ne ve organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
“5G’de ilkleri hayata geçirdik”
Ebubekir Şahin, 5G teknolojilerinin günlük yaşamda ve sektörlerde somut fayda üretmesini sağladıklarını kaydetti. Bu kapsamda; 5G ile Türkiye’nin ilk çevrimiçi uzaktan ameliyatını, ilk canlı maç yayınını ve ilk milli endüstriyel 5G şebekesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Şahin, “Akıllı tarım uygulamalarından limanlarda akıllı taşıt takibine, güvenli ulaşım çözümlerinden kültür-sanat projelerine kadar birçok alanda öncü uygulamalara imza attık. Ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde 5G destekli VR teknolojileriyle yenilikçi sanat deneyimlerini kullanıcılarla buluşturduk. Devrim Erbil Dijital Resim Sergisi ile sanatseverlere eserlerin içine dâhil oldukları sıra dışı bir deneyim yaşatırken, 5G Haptic Eldivenli VR Kukla Tiyatrosu gibi projelerle teknolojinin kültür ve sanatla buluştuğu yeni alanlar oluşturduk. Trendyol Süper Lig›de hayata geçirdiğimiz 5G Engelsiz Tribün uygulamasıyla ise görme engelli bireylerin maç heyecanını tribünde eş zamanlı deneyimlemesine imkân sağladık. Herkes için 5G vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, 5G teknolojisinin sunduğu imkânları toplumun her kesimine ve ekonominin tüm sektörlerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Yerli mühendislik gücümüz, güçlü Ar- Ge ekosistemimiz ve teknoloji geliştirme kapasitemizle Türkiye'yi 5G teknolojilerinin sadece kullanıcısı değil, aynı zamanda geliştiricisi ve ihracatçısı konumuna taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.
DÜNYA Gazetesi Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun, zirveye olan katkılarından dolayı Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'e plaket verdi.
Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G deneyim merkezi
Gayrettepe’de hayata geçirdikleri Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nin Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G deneyim merkezi olma özelliği taşıdığını dile getiren Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Merkezimizde, 5G’nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve ileri bağlantı kabiliyetlerinin farklı sektörlerde nasıl değer yarattığını gerçek zamanlı uygulamalarla deneyimleme imkânı sunuyoruz. 600 metrekarelik alana yayılan merkezimizde, endüstriyel dönüşümden akıllı şehir uygulamalarına, artırılmış gerçeklik teknolojilerinden simülasyon sistemlerine kadar uzanan 17 farklı kullanım senaryosu yer alıyor. Merkezimizde; dijital ikiz teknolojileri, robotik otomasyon çözümleri, görüntü işleme sistemleri, uzaktan bakım ve destek uygulamaları, IoT tabanlı çözümler, alçak seviye uydu iletişim sistemleri ve kestirimci bakım uygulamaları gibi yenilikçi teknolojiler sergileniyor” diye konuştu.