Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: Türkiye’nin 5G yolculuğunda güçlü bir temel oluşturduk

DÜNYA Gazetesi’nin “İletişimin Yeni Ça­ğı” temasıyla dü­zenlediği “Dijital Dönüşüm Zirvesi 2026” kamu, sektör temsilcileri ve kanaat önderlerinin geniş ka­tılımıyla gerçekleşirken, zirvede konuşan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, dijitalleşmenin artık bir tercih değil, sürdürülebi­lir büyümenin, rekabet gücünün ve kalkınmanın temel unsurların­dan biri haline geldiğine işaret et­ti. Şahin, “İşte bu noktada güçlü, güvenilir ve yaygın dijital altya­pıların varlığı devreye giriyor. Di­jital dönüşüm denildiğinde çoğu zaman yapay zekâyı, bulutu, bü­yük veriyi veya nesnelerin inter­netini konuşuyoruz ancak bütün bu teknolojilerin üzerinde yüksel­diği görünmez ama kritik bir te­mel bulunuyor, o temel güçlü diji­tal altyapıdır. Bir fabrikanın üre­tim hattında çalışan sensörlerden bir bankanın anlık işlem altyapı­sına, bir öğrencinin çevrim içi eği­tim deneyiminden bir hastanenin sağlık hizmetlerine kadar her sü­reç güçlü dijital altyapıya ve ke­sintisiz bağlantıya ihtiyaç duyu­yor. Ülkemizin dijital geleceğini şekillendiren altyapıyı kuruyor, geliştiriyor ve geleceğe hazırlıyo­ruz. 550 bin kilometreyi aşan fi­ber ağımızla Türkiye’nin dört bir yanını birbirine bağlıyor, 57 mil­yondan fazla aboneye hizmet ve­riyoruz. Yıllardır sürdürdüğümüz altyapı yatırımları, bugün Türki­ye’nin 5G yolculuğu için güçlü bir temel oluşturdu” dedi.

Biz ürettik, dünya kullandı

5G’yi yalnızca daha yüksek hız sunan yeni bir mobil iletişim tek­nolojisi olarak değerlendirme­mek gerektiğini vurgulayan Şa­hin, “Bu teknoloji, sanayiden ula­şıma, sağlıktan enerjiye kadar pek çok sektörde verimliliği artıracak, yapay zekâ ve nesnelerin inter­neti gibi yeni nesil teknolojilerin gerçek potansiyelini ortaya çıka­racak stratejik bir altyapı. 5G’nin başarısının temelinde güçlü fiber altyapı bulunuyor. Bu nedenle fi­ber yatırımlarımızı yalnızca bu­günün ihtiyaçlarını karşılamak için değil, Türkiye’yi 5G çağına hazırlamak için yaptık. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 62’sini fiberle bağladık. Bu oran yalnızca dünya ortalamasının değil, Avru­pa’nın önümüzdeki yıllar için be­lirlediği hedeflerin de üzerinde” ifadelerini kullandı.

5G'ye başarıyla geçiş yaptık

Şahin, “Gururla söylüyorum ki bu güçlü altyapı sayesinde 5G’ye başarılı bir şekilde geçiş yaptık. Türk Telekom olarak güçlü alt­yapımız, mühendislik kabiliyeti­miz ve teknoloji yatırımlarımız­la ülkemizi 5G’de dünyanın öncü ülkeleri arasına taşıyacak dönü­şümün merkezinde yer alıyoruz” ifadelerini kullandı. Şahin, Tür­kiye’nin dijital dönüşümünün li­deri olarak yalnızca güçlü bir ha­berleşme altyapısı kurmak için değil; aynı zamanda yerli tekno­lojiler geliştirerek Türkiye’yi tek­noloji üreten ve ihraç eden bir ko­numa taşımak için çalıştıklarını anlatarak, şöyle konuştu: “Milli sorumluluk bilinciyle hayata ge­çirdiğimiz yatırımlarımızı, yer­li iş birlikleriyle güçlendirirken; küresel teknoloji şirketleriyle kurduğumuz stratejik ortaklık­larla da bölgemizin teknoloji ta­şıyıcısı olma misyonumuzu sür­dürüyoruz. 5G yolculuğunda da yerli ekosistemi merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Grup şirketimiz Argela ve onun Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia ile geliştirdiğimiz 70’in üzerinde pa­tente sahip teknolojilerimiz sa­yesinde, 5G standartlarını belir­leyen küresel oyuncular arasında yer alıyoruz. Türk mühendisle­rinin imzasını taşıyan SEBA ve RIC gibi yenilikçi çözümlerimiz, Türkiye’nin teknoloji ihraç etme vizyonuna doğrudan katkı sunar­ken, ülkemizin dijital bağımsızlı­ğını güçlendiriyor.”

Şahin, sözlerine şöyle devam et­ti: “Türkiye’nin dijital dönüşümü­ne liderlik etmeyi, ülkemizin di­jital geleceğine yatırım yapmayı, yerli ve milli teknolojilerle Türki­ye’nin teknoloji ekosistemine kat­kı sunmayı sürdüreceğiz. Hede­fimiz yalnızca ülkemizin dijital­leşmesine katkı sağlamak değil, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Türkiye’nin Yüz­yılını Dijitalin Yüzyılı yapmak ve Türkiye’nin dijital geleceğini şe­killendiren ülkeler arasında yer almasına da katkı sunmaktır.”

5G’de başarı, güçlü fiber altyapıyla geldi

Türk Telekom CEO'su Şahin, Türkiye’nin fiberleşmesi nokta­sında son derece yüksek bir moti­vasyon ile çalıştıklarını, her geçen gün artan bir ivmeyle gerekli tüm yatırımları yaptıklarını anlata­rak, şu ifadeleri kullanı: “81 ili uç­tan uca bağlayan fiber altyapımız ve teknolojiye yön veren çalışma­larımızla ülkemizin dijital dönü­şümünde öncü bir rol üstleniyo­ruz. Yarım milyonu aşan fiber ağı­mızla geleceğin teknolojileri için güçlü bir dijital omurga oluştu­ruyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ça­lışmalar ve yatırımlarımız ulus­lararası raporlara da somut bir şekilde yansıyor. FTTH Council Europe’un yayınladığı FTTH/B Market Panorama raporuna gö­re Türkiye’nin fiberleşme hızın­da Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında olduğu tescillendi. Eylül 2024 ile Eylül 2025 arasındaki bir yıllık verileri kapsayan FTTH/B Market Panorama raporuna gö­re; Türkiye, Avrupa ülkeleri ara­sında Almanya’nın ardından en fazla FTTH/B (Eve, binaya kadar fiber) hane erişimi artışı sağlayan ikinci ülke oldu. Aynı rapora göre Türkiye, fiber hane erişimi yıllık büyüme oranında Belçika, Mal­ta, Almanya ve İsviçre ile birlikte Avrupa’nın en hızlı gelişen ilk 5 pazarı arasında yer aldı. Türk Te­lekom olarak, aralıksız sürdür­düğümüz fiber altyapı çalışmala­rımızla bu artışa en yüksek katkı sunan operatör olduk.

Geleceği sürdürülebilir teknolojilerle inşa ediyoruz

Türk Telekom CEO’su Ebube­kir Şahin, Türk Telekom olarak teknolojiyi sürdürülebilir bir ge­leceğin de en güçlü araçlarından biri olarak gördüklerini belirte­rek, çevresel sorumluluğu tüm faaliyetlerinin merkezine aldık­larını vurguladı. Enerji verimli­liği, yenilenebilir enerji, akıllı şehircilik ve çevre dostu tekno­lojiler alanlarında çalışmalar yü­rütürken, Sıfır Atık yaklaşımını başından beri destekledikleri­ni kaydeden Şahin, sürdürülebi­lirlik odaklı çözümlerinii COP31 İklim Zirvesi’ne taşımaya hazır­landıklarını söyledi. Şahin, “İk­lim değişikliği ve su yönetimi ala­nındaki çalışmalarımızla, 2025 yılında CDP İklim Değişikliği Programı’nda ‘A’ notumuzu ko­rurken, Su Güvenliği Programı’n­daki ilk değerlendirmemizde ‘A-‘ notu alarak küresel liderler ara­sında yerimizi aldık” dedi.

Hedef 2050’de net sıfır

“Güneş enerjisi gibi yenilenebi­lir kaynaklara yönelik yatırımla­rımızla Türkiye’nin enerji bağım­sızlığı hedeflerine de katkı sunu­yoruz” diyen Şahin, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl 1.300 dönüm­lük arazi üzerine Sivas’ta inşa etti­ğimiz ilk Güneş Enerjisi Santrali­miz (GES), Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji tesislerinden biri olarak enerji üretimine başla­dı. GES yatırımlarımıza Malatya ve Ağrı’da kuracağımız santraller ile devam edeceğiz. Böylelikle, yıl­lık 800 GWh enerjiyi yenilenebi­lir kaynaklardan sağlamayı hedef­liyoruz. Bu sayede Türk Telekom olarak, yıllık 350 bin ton seviye­sinde karbon salımını engelleye­ceğiz. 2030 yılına kadar emisyon­larımızı %45 oranında azaltmayı ve 2050 yılında ‘Net Sıfır’a ulaş­mayı amaçlıyoruz.”

Türk Telekom CEO'su Şahin, zirveye ev sahipliği yapan DÜN­YA Gazetesi’ne ve organizasyo­nun gerçekleşmesinde emeği ge­çen herkese teşekkür etti.

“5G’de ilkleri hayata geçirdik”

Ebubekir Şahin, 5G teknolojilerinin günlük yaşamda ve sektörlerde somut fayda üretmesini sağladıklarını kaydetti. Bu kapsamda; 5G ile Türkiye’nin ilk çevrimiçi uzaktan ameliyatını, ilk canlı maç yayınını ve ilk milli endüstriyel 5G şebekesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Şahin, “Akıllı tarım uygulamalarından limanlarda akıllı taşıt takibine, güvenli ulaşım çözümlerinden kültür-sanat projelerine kadar birçok alanda öncü uygulamalara imza attık. Ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde 5G destekli VR teknolojileriyle yenilikçi sanat deneyimlerini kullanıcılarla buluşturduk. Devrim Erbil Dijital Resim Sergisi ile sanatseverlere eserlerin içine dâhil oldukları sıra dışı bir deneyim yaşatırken, 5G Haptic Eldivenli VR Kukla Tiyatrosu gibi projelerle teknolojinin kültür ve sanatla buluştuğu yeni alanlar oluşturduk. Trendyol Süper Lig›de hayata geçirdiğimiz 5G Engelsiz Tribün uygulamasıyla ise görme engelli bireylerin maç heyecanını tribünde eş zamanlı deneyimlemesine imkân sağladık. Herkes için 5G vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, 5G teknolojisinin sunduğu imkânları toplumun her kesimine ve ekonominin tüm sektörlerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Yerli mühendislik gücümüz, güçlü Ar- Ge ekosistemimiz ve teknoloji geliştirme kapasitemizle Türkiye'yi 5G teknolojilerinin sadece kullanıcısı değil, aynı zamanda geliştiricisi ve ihracatçısı konumuna taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.



DÜNYA Gazetesi Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun, zirveye olan katkılarından dolayı Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'e plaket verdi.

Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G deneyim merkezi

Gayrettepe’de hayata geçirdikleri Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nin Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G deneyim merkezi olma özelliği taşıdığını dile getiren Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Merkezimizde, 5G’nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve ileri bağlantı kabiliyetlerinin farklı sektörlerde nasıl değer yarattığını gerçek zamanlı uygulamalarla deneyimleme imkânı sunuyoruz. 600 metrekarelik alana yayılan merkezimizde, endüstriyel dönüşümden akıllı şehir uygulamalarına, artırılmış gerçeklik teknolojilerinden simülasyon sistemlerine kadar uzanan 17 farklı kullanım senaryosu yer alıyor. Merkezimizde; dijital ikiz teknolojileri, robotik otomasyon çözümleri, görüntü işleme sistemleri, uzaktan bakım ve destek uygulamaları, IoT tabanlı çözümler, alçak seviye uydu iletişim sistemleri ve kestirimci bakım uygulamaları gibi yenilikçi teknolojiler sergileniyor” diye konuştu.