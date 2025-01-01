Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Fiber hızıyla Türkiye’nin her köşesindeyiz

Türk Telekom, Türkiye’nin dört bir yanındaki fiber altyapı çalışmalarıyla dijital geleceğin inşasında önemli bir yol kat etti. 2023 yılını Mardin’deki saha operasyonlarıyla kapatan ve 2024’e aynı şehirde başlayan Türk Telekom, fiber ağ uzunluğunu 474 bin kilometreye ulaştırarak bir rekora imza attı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Mardin Dara Antik Kenti’nde yürütülen çalışmalarda saha ekiplerini ziyaret ederek bu başarıyı yerinde kutladı.

Mardin’de dijitalleşme hız kazandı

Fiber dönüşüm oranı yüzde 100’e yaklaşan Mardin’de, Türk Telekom’un sunduğu erişim hızı kapasitesi, Türkiye ortalamasını geride bırakarak 487 Mbps’ye ulaştı. Fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonu oranı ise yüzde 56’ya yükseltilerek ülke ortalamasının (yüzde 53) üzerine çıkarıldı. Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde ise 1 Gbps hız sunabilen fiber altyapı dönüşümü tamamlandı.

Türk Telekom, Mardin’in yalnızca şehir merkezini değil, ilçelerini ve köylerini de kapsayan projelerle bölgedeki dijitalleşme oranını artırdı. CEO Ümit Önal, “Mardin’den uluslararası alana yayılan fiber ağımızla bölge coğrafyasında da dijital dönüşümün öncüsü oluyoruz" dedi.

Fiber mobilite ile yeni bir dönem

Türk Telekom’un dijitalleşme stratejisinin merkezinde yer alan Fiber Mobilite, fiber altyapının mobil teknolojilere entegrasyonunu hızlandırıyor. Bu strateji sayesinde Türkiye genelinde fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonu oranı yüzde 53’e ulaştı. Mardin’de bu oran yüzde 56’ya çıkarıldı.

CEO Ümit Önal, fiber altyapının 5G teknolojisine geçişte temel bir rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılına kadar fiber altyapı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Fiber Mobilite stratejimizle ülkemizi küresel teknoloji rekabetinde öncü bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Herkes için daha bağlantılı, akıllı ve güvenli bir dünya inşa ediyoruz.”

Dijitalleşme Türkiye’nin her köşesinde

Türk Telekom’un güçlü altyapısı, bireylerden işletmelere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Ülke genelinde 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlayabilen şirket, işletmelerin dijitalleşme süreçlerine rehberlik ederek küresel rekabette öne çıkmalarına katkı sunuyor.

Türk Telekom’un çalışmalarıyla dijitalleşme, Mardin gibi medeniyetlerin beşiği olan bölgelerden başlayarak tüm Türkiye’ye yayılıyor. Bu dönüşüm, hem bireylerin yaşam kalitesini artırıyor hem de Türkiye’yi küresel teknoloji sahnesinde öncü bir konuma taşıyor.