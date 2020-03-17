Türk Telekom: Her türlü senaryoya hazırlıklıyız

17 Mart 2020

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan internet kullanımına karşı ev ödevlerini eksiksiz bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin fiber altyapısının yüzde 80'inde imzası bulunan Türk Telekom olarak her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Operasyonlarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıraç yaptığı yazılı açıklamada, Türk Telekom'un sunduğu internet hizmetiyle ilgili bilgi verdi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan evden çalışmaların, internet kullanım alışkanlıklarını değiştirdiğini ifade eden Kıraç, "Evden çalışmaya geçen firmaların video konferans ve benzeri iletişim yöntemlerini kullanması, bireylerin zorunlu olarak daha çok evde bulunmaları internet trafiğindeki artışın, akşam yoğun saatlerden gün içine sarkan bir duruma dönüştüğünü ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

"Yüzde 50 civarlarında bir artış söz konusu"

Veri kullanımının son günlerde önemli ölçüde artış kaydettiğini belirten Kıraç, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde ilk vakanın görülmesinden 16 Mart Pazartesi gününe kadar geçen süre zarfında, veri kullanım hacminde geçen haftaki normal günlerle karşılaştırdığımızda yüzde 50 civarlarında bir artış söz konusu. Müşterimiz, evde oldukları için sabit internet şebekesini kullanmaktalar.

Türkiye'nin fiber altyapısının yüzde 80'inde imzası bulunan Türk Telekom olarak her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Operasyonlarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz. Türk Telekom'un fiber internet abonelerinin yaklaşık yüzde 90'ı limitsiz tarifelerden hizmet alıyor. Kapasitemizi en etkin şekilde kullanıp, müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak üzere tüm eforumuzu veriyoruz."

"Öğrencilerimiz eğitime odaklansınlar istiyoruz"

Kıraç, Türk Telekom olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokol çerçevesinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımına sundukları 3 GB ücretsiz interneti, uzaktan eğitim döneminde, 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını belirtti.

Kıraç, Türkiye'de söz konusu sistemi kullanacak 18 milyon öğrencinin bulunduğunu anlatarak, "40 binin üzerindeki okula erişim altyapısı sağlıyoruz. Bu süreçte sağladığımız bu destekle öğrencilerimiz Eğitim Bilişim Ağı'ndan faydalanırken eğitime odaklansınlar istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA