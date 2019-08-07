Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı

07 Ağustos 2019

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket bünyesinde çalışan yaklaşık 10 bin 200 sendika üyesi çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi, 1 Mart 2019 ila 28 Şubat 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.

Varılan anlaşmaya göre, sendikalı Türk Telekom çalışanlarının ücretlerine ilk 6 aylık dönem için seyyanen 480 lira, ikinci 6 aylık dönem için seyyanen 300 lira, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemler için ise yüzde 4,25 zam yapılacak. Ayrıca, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemdeki enflasyon oranının (TÜFE) yüzde 4,25’i aşması durumunda, aşan kısma denk düşen tutar ücretlere ilave edilecek.

"İnsana yatırımı ana odak noktalarımız arasında tuttuk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türk Telekom'un Türkiye'nin sendikalı işçi çalıştıran tek telekom şirketi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, 2023 hedeflerine, çalışmaktan ve üretmekten yorulmayan yetenekli gençlerin katkı ve başarılarıyla ulaşacağını belirten Önal, şunları kaydetti:

"Türk Telekom Grubu olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne özelleştirmeden bu yana 36,3 milyar liralık yaptığımız yatırıma ek olarak her daim çalışma arkadaşlarımıza da, yani insana yatırımı da ana odak noktalarımız arasında tuttuk. Türkiye'nin lider telekom şirketi olarak çalışanlarımızın fikir ve düşünceleri bizim için son derece önemli. Onlardan aldığımız güçle ülkemiz için yerli ve milli teknolojileri geliştiriyor, ülkemizi geleceğe bağlıyoruz.

Bilgi ve tecrübeleriyle yolumuza ışık tutan çalışanlarımızın dinamik ve dönüştürücü gücünü şirketimizin her kademesinde daha da görünür kılmayı hedefliyoruz. Sendikalı çalışanlarımıza bayram müjdesi vermek adına Türk Haber-İş Sendikası ile görüşmelerimizi bayram öncesinde neticelendirerek anlaşmaya varmış olmaktan mutluyuz. Bu süreçte, başta Türk Haber-İş sendikasının değerli yöneticileri olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür eder, neticenin sektörümüz için hayırlı olmasını dilerim."

"İyi bir sözleşme imzaladık"

Türkiye Haber-iş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Türk Telekom AŞ'de imzalanan 13. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile ilgili, "Ülkedeki koşullar dikkate alındığında iyi bir sözleşme imzaladık." ifadelerini kullandı.

Solak, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Telekom ile 13. Dönem TİS görüşmelerinin 16 Nisan'da başladığını belirtti.

TİS'in yaklaşık 10 bin 200 çalışanın 1 Mart 2019 ile 28 Şubat 2021 arasındaki mali ve sosyal haklarını kapsadığını bildiren Solak, şunları kaydetti:

"Masaya yapıcı ve makul taleplerle oturduk. Bu yaklaşımımıza işveren tarafından da karşılık verildi. Böylece ülkemizin en önemli kurumlarından Türk Telekom'da TİS anlaşmasını işverenle karşılıklı iyi niyet adımları atarak bağıtladık. Ülkedeki koşullar dikkate alındığında iyi bir sözleşme imzaladık."

Sözleşmeyle ücretlere ilk 6 ay için seyyanen 480, ikinci 6 ay için seyyanen 300, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemler için yüzde 4,25 zam yapılacağını ifade eden Solak, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemdeki enflasyon oranının (TÜFE) yüzde 4,25'i aşması durumunda, aşan kısma denk düşen tutarın ücretlere ilave edileceğini kaydetti.

İmzalanan sözleşmede çalışanlar açısında kazanım niteliğinde maddeler olduğuna dikkati çeken Solak, şu bilgileri verdi:

"TİS görüşmelerindeki uzlaşmanın Kurban Bayramı'nın hemen öncesine denk gelmiş olması gözetilerek, bu TİS dönemine münhasır bin lira (500 lira TİS farkları ile birlikte, kalan 500 lira ise 2020 Temmuz sonunda olmak üzere) bayram harçlığı ödemesi yapılacak. TİS farkları ve bayram harçlığı ücretinin Kurban Bayramı'ndan önce ödenmesi hususunda mutabakata varıldı. Sözleşmemiz, tüm üyelerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Kaynak: AA