Türk tohum firmaları Avrupa ve ABD'nin Rusya ambargosunu fırsata çevirdi

Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün destekleriyle Trakya Tohumcular Derneği tarafından üretilen 120 ton yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu Rusya’ya ihraç edildi.

ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ambargoların zaman zaman fırsata dönüştüğüne dikkat çeken Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve dernek yetkilileri, ihraç edilen tohumların bulunduğu fabrikada incelemelerde bulundu.

2025 tohum sözleşmesinin hacmi: 400 ton

2017’den bu yana Rusya’daki deneme tarlalarında boy gösteren ve bu yıl 120 tonu ihraç edilen tohumlar konusunda açıklama yapan Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, “Aslında bu sene bizim için rekor senesi. 2 tonla başladığımız yolculukta geçen yıl 20 ton ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl 120 tona ulaştık. Rusya pazarı açısından hala küçük bir rakam gibi görünse de, bu alanda ilerleyişimiz hızla devam ediyor. Seneye 400 tonluk bir hedefimiz var ve Türk tohumculuğu adına gurur duyuyoruz” dedi.

Tarımda dışa bağımlılığa son!

Yerli tohum üretiminin Türkiye’nin dışa bağımlılıktan kurtulması ve ekonomik kalkınması açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, “Tohumculuk stratejik sektörlerin başında geliyor. Hem türlerimizin korunması hem de yeni nesillerin ıslah edilmesi ülkemiz için hayati öneme sahip. Firmamızın yaptığı bu çalışmalar, tarımımızın geliştirilmesi ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlanması açısından çok değerli” ifadelerini kullandı.