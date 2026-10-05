Türk ürününde kritik gün: ABD yüzde 40,88’lik oranı bugün karara bağlayacak

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Türkiye’den ABD’ye ihraç edilen krom trioksiti ilgilendiren anti-damping soruşturmasında kritik güne girildi. ABD Ticaret Bakanlığı, aylardır devam eden incelemede nihai kararını en geç bugün açıklayacak.

Bakanlık mayıs ayında yayımladığı ön kararda Türkiye menşeli krom trioksitin ABD’de normal değerinin altında satıldığı yönünde geçici sonuca ulaşmış ve yüzde 40,88’lik tahmini ağırlıklı ortalama damping marjı belirlemişti.

Ön kararda oran yüzde 40,88 çıktı

ABD Ticaret Bakanlığı’nın 19 Mayıs’ta açıkladığı ön sonuçlarda Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için tahmini damping marjı yüzde 40,88 olarak belirlendi.

Türkiye’den diğer üretici ve ihracatçılar için belirlenen ön oran da yüzde 40,88 oldu.

Ancak bugün açıklanacak karar ön kararın aynen onaylanacağı anlamına gelmiyor. Ticaret Bakanlığı nihai incelemede oranı değiştirebilir veya soruşturmada farklı bir sonuca ulaşabilir.

Bu nedenle yüzde 40,88’lik oran şu aşamada kesinleşmiş nihai anti-damping vergisi değil.

Kararın tarihi ekime ertelenmişti

ABD Ticaret Bakanlığı soruşturmayı 5 Ocak 2026’da başlattı. İnceleme 1 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2025 arasındaki dönemi kapsıyor.

Ön karar 22 Mayıs’ta Federal Register’da yayımlandı.

Nihai kararın daha erken açıklanması beklenirken Şişecam, karar süresinin uzatılması ve geçici önlemlerin altı aya kadar devam etmesi için talepte bulundu.

Bakanlık bu talebi kabul ederek nihai karar için son tarihi 5 Ekim 2026 olarak belirledi.

ABD pazarı için kritik ürün

Krom trioksit özellikle krom kaplama ve diğer metal yüzey işlemlerinde kullanılan önemli bir endüstriyel kimyasal.

Otomotiv, metal işleme, korozyon önleme ve bazı kimyasal üretim süreçlerinde kullanım alanı bulunuyor.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın soruşturma başlangıcında yayımladığı verilere göre Türkiye’den ABD’ye krom trioksit sevkiyatı 2022’de yaklaşık 6,9 milyon kilogram, 2023’te 5,3 milyon kilogram ve 2024’te 7,3 milyon kilogram düzeyindeydi.

Bu nedenle nihai karar yalnız soruşturmaya konu şirket açısından değil, ürünün ABD pazarındaki Türkiye kaynaklı ticareti açısından da önem taşıyor.

Karar çıkınca süreç bitmeyecek

ABD’de anti-damping soruşturmalarında Ticaret Bakanlığı’nın kararı sürecin tek aşaması değil.

Bakanlık nihai olarak damping bulunduğuna karar verirse dosyada ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun da Amerikan sektörünün bu ithalat nedeniyle maddi zarar görüp görmediğine ilişkin nihai değerlendirmesi gerekiyor.

Her iki kurumun da olumlu karar vermesi halinde anti-damping vergisi kesinleşebiliyor.

Komisyonun zarar olmadığı yönünde karar vermesi durumunda ise Ticaret Bakanlığı damping marjı belirlese bile anti-damping emri yürürlüğe girmiyor.

Gözler nihai oranda olacak

Bugünkü açıklamada en kritik unsur, mayıs ayında belirlenen yüzde 40,88’lik ön oranın değişip değişmeyeceği olacak.

Nihai oranın aynı seviyede kalması, yükselmesi veya düşmesi Türkiye’den ABD’ye yapılacak krom trioksit ihracatının maliyet yapısını doğrudan etkileyebilir.

Bakanlığın damping olmadığı sonucuna ulaşması halinde ise soruşturmanın Türkiye ayağı sona erecek.

Bu nedenle piyasaların ve sektörün gözü bugün ABD Ticaret Bakanlığı’ndan gelecek nihai kararda olacak.