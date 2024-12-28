Türk uzay sektöründe dönüm noktası: 5 milyar insana ulaşacak! Türksat 6A daimi yörüngesine yerleşti

Türkiye uzay çalışmaları alanında Türksat 6A uydusu ile bir başarıya daha imza attı. Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A, toplam 6 ateşleme ile 42 derece doğu yörüngesine yerleşti. Konuya ilişkin duyuru yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türksat 6A, sadece bir uydu değil, Türkiye’nin uzaydaki gücünü artıran bir dönüm noktasıdır” ifadelerini kullandı.

Türksat 6A’nın yörüngesinde yapılacak testlerin ardından tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını ve 2025’in ilk çeyreğinde hizmete gireceğini kaydeden Uraloğlu, “Bu uydu, Türkiye’nin sadece bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda uzaydaki geleceğini şekillendirecek bir projedir” dedi.

SpaceX tarafından uzaya gönderildi

Türksat 6A, 9 Temmuz 2024 tarihinde ABD'li iş insanı Elon Musk'a ait SpaceX’in Cape Canaveral’daki fırlatma merkezinden uzaya gönderildi. Türkiye saatiyle 05:00’te uzaydaki son ateşlemesini gerçekleştiren uydu jeosenkron yörüngesine yerleşti.

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın yüzde 50’nin üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini ve bu başarıda ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK UZAY ve CTECH gibi yerli teknoloji devlerinin önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Türksat 6A ile genişleyen kapsama alanı

Türksat 6A, hizmet verdiği alanı Güneydoğu Asya’ya kadar genişleterek Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayacak. Bu sayede Türkiye’nin uydularının ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Uraloğlu, “Türksat 6A ile dünya nüfusunun yüzde 65’ine ulaşabilir hale geleceğiz” dedi.

Türkiye'yi uluslararası oyuncular arasına taşıyacak

Türksat 6A’nın test süreçlerini tamamlamasının ardından, haberleşme uydusu üreten ülkeler arasında Türkiye’nin de güçlü bir oyuncu olarak yer alacağını belirten Uraloğlu, “Bu projeyle birlikte yerli üretim ekipmanlarımız, uzay deneyimi kazanarak tüm dünyaya ihraç edilebilir hale geldi” ifadelerini kullandı.