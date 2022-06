Türk vatandaşlarını bekleyen Schengen tehlikesi

BARIŞ ERKAYA

Pandemi döneminin kısıtlama koşullarını bir kenara koyarsak, Euro’nun TL karşısındaki hızlı değer artışı artık Avrupa ülkelerine seyahat edebilecek kişi sayısında ciddi bir azalış olduğu ortada. Havayolu taşımacılığında artan fiyatlar, konaklama bedelleri sabit bile kalsa TL bazında yaşanan astronomik artış, gidilen ülkede yeme içme maliyetlerinin bile 2-3 yıl öncesine göre ulaştığı seviyeler, Avrupa’da tatil veya iş gezisi planları yapanların sayısını iyiden iyiye azaltmış durumda. Fakat bundan daha kötü bir durum giderek hayatımıza girmeye başladı. Bu maliyetlere katlanarak Avrupa ülkelerine vize başvurusunda bulunmayı göze almış Türk vatandaşları önde gelen Avrupa ülkelerinin konsolosluklarından daha önce hiç olmadığı kadar ret yanıtı alıyor. Hatta Almanya, Fransa gibi konsoloslukların her birinden verilen ret yanıtlarının ardından diğer Schengen ülkelerine yapılan başvuruların da retle sonuçlanması bir çok Türk vatandaşını yıllarca Schengen başvurusu yapamayacak duruma getirebilir. Bu elbette sadece çevremizde duyduğumuz örneklerde değil aynı zamanda yıllar itibariyle istatistiklerle de sabit.

TÜRKLERİN REDDEDİLME ORANI 4.5 KATINA ÇIKTI

2015 yılından bu yana Türklerin Schengen başvurularına verilen red oranı 4.5 katına çıkmış durumda. Daha basit anlatmak gerekirse 2015 yılında Avrupa ülkelerinin konsolosluklarına Schengen başvurusu yapan her 100 Türk’ten 4’ü ret alırken 2021 sonu verilerine göre bu rakam her 100 Türk’ten 20’ye çıkmış durumda. Yani her 5 başvurudan 1’i artık Schengen ülkeleri tarafından reddediliyor. 2015’te yüzde 95.71 olan vize başvurusu kabul oranı yüzde 80.98’e inmiş durumda. Üstelik 2015’ten beri bu oranda yukarı yönde hiçbir kımıldama yok. Her yıl bir öncekinden daha düşük bir kabul gerçekleşmiş. 2015’te en yüksek Schengen başvurusu yapan 50 ülkenin vize başvurusu kabul oranlarına ilerleyen yıllar itibariyle baktığımızda aradan geçen 7 yılda her yıl vize ret oranı büyüyen ülke sayısı sadece 7. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Şu ana kadarki 2022 istatistikleri ise henüz açıklanmış değil. Bunu da gelecek yıl göreceğiz. 2015-2021 arası istatistikleri ise tablodan görmek mümkün.

BUGÜNKÜ KURLA 482 MİLYON TL

Bu sadece psikolojik olarak artan bir vize ret baskısı yaratmıyor, aynı zamanda ciddi bir servetin kaybı anlamına geliyor. Vize başvurusu reddedilmiş Türk vatandaşlarının 2015’ten bu yana AB konsolosluklarına tabir yerindeyse kaptırdığı rakam (kısa süreli vize başvurusu ücreti olan 60-80 dolarlık ücretler baz alındığında) en az 26 milyon 313 bin 980 Euro. Yani bugünkü Euro kuruyla hesaplama yapılırsa 482 milyon TL. Türklerin AB konsolosluklarına akıttığı toplam para ise aynı dönem için en az 315 milyon 866 bin Euro. Yani onu da bugünkü kurla hesaplarsak 5.8 milyar TL’ye yakın.

GERİ DÖNMEZLER KORKUSU MU?

Şimdi dönelim birkaç başvuru sahibinin aldığı yanıtlara. Asıl ilginç nokta da burada. Avrupa ülkelerinin reddedilen vize başvurularıyla ilgili bilindiği gibi pek sebep gösterme huyu bulunmuyor. Bu nedenle “Neden reddedildim” sorusunun yanıtını resmi yoldan almak pek mümkün değil. Fakat sızan bilgilere göre Schengen başvurusu ret sayısının hızla artmasının en önemli sebebi Avrupa ülkelerine giden Türklerin geri dönmediği veya dönmeyebileceği yönündeki endişeler. Fakat bu genel yargının ihracat cephesinde çalışan bir çok üst düzey profesyoneli de zor duruma düşürdüğü, ihracatçı Türk şirketlerinin uluslararası pazarlama departmanlarında çalışan yöneticilerin bile bu genelleştirilmiş bakış açısı nedeniyle vize kabulü alamadığı ve fuarlara veya hedef pazar görüşmesi randevularına katılamadığı yönünde şikayetler artmış durumda.

BİRDEN FAZLA VİZE REDDİ ALANLAR NE YAPMALI?

Eğer vize başvurusunun reddedilmesinin mantıklı bir gerekçesi yoksa ilk ret aldığı konsolosluğa itiraz dilekçesi verin

İki ret yanıtından sonra kolay vize alındığını düşündüğünüz diğer AB ülkelerine başvuru yapmayın

İki ret yanıtından sonra ilk ret aldığınız ülkeye başvuru yapın

İlk ret yanıtı aldığınız ülkeye yeni başvurunuzda ikinci veya varsa üçüncü ret aldığınız

başvurularınızı açıkça neden redde rağmen tekrar başvuru yaptığınızın gerekçesiyle yazın