Türk vatandaşlığı kazanma hakkı için gelen dövize bozdurma zorunluluğu

ANKARA (DÜNYA)

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin yönetmelikte Değişiklik yapılarak, Türk vatandaşlığı kazanabilmek için gerekli olan döviz cinsinden gayrimenkul alımı ve mevduat tutma gibi yükümlülükler kapsamında getirilen dövizlerin Merkez Bankası’na satılma zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda halen en az 250 bin dolarlık taşınmaz alan, en az 500 bin dolar karşılığı mevduatı 3 yıl elinde bulunduran, en az 500 bin dolarlık gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını 3 yıl elinde tutan yabancı ülke vatandaşları, Türk vatandaşlığı hakkını elde edebiliyorlar.