Türk ve Afrikalı iş insanları WCI Forum’da buluştu

Dünya Sektörler arası İşbirliği Forumu adı altında düzenlenen, Türk ve Afrikalı iş insanlarını bir araya getiren World Cooperation Industries Forum’un 7’ncisi Ankara Congresium Kongre Merkezi’nde başladı.

Afrika nüfusunun yüzde 82’sini oluşturan 41 farklı ülkeden 1250 alıcı ile Türkiye’den 300’ün üzerinde üreticiyi bir araya getiren forum iki gün sürecek. Formu kapsamında ikili iş görüşmeleri yapılacak.

Ticari stratejinin geliştirilmesi, ülkelerin birbirleriyle olan ikili anlaşmaları, lojistik ağlarını dikkate alarak ihracat desteklerine değinilecektir.

Ticaret hacmi 40 milyar dolar civarında

Toplantının açılışında konuşan Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu ve WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, bu yıl ‘Afrika Gelecektir Gelecek Afrika’ temasıyla düzenlenen toplantının işbirliğine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye’nin KOBİ’leri ile Afrika KOBİ’lerinin benzer özelliklere sahip olduğunun altını çizen Bengisu, “2005 yılında ticaret hacmimiz 5.4 milyar dolar civarındaydı, Hindistan’ın ticareti de öyleydi. Ancak şimdi biz 40 milyar dolar civarındayken Hindistan 62 milyar liraya çıktı” diye konuştu.

Fiyat avantajı sağlayacak

Türk ve Afrikalı KOBİ’lerin daha fazla işbirliği yapması gerektiğine değinen Utku Bengisu, bu ülkelerde Türk şirketlerinin ortak depo yanı sıra ürünleri konteynerlerde ortak göndermelerinin büyük oranda fiyat avantajı sağlayacağını bildirdi.

WCI Forum İcra Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir Develi, dünyanın çok kritik koşullardan geçtiği bir dönemde yapılan toplantının önemine işaret ederek, ticaret hacminin kısa zamanda artacağını bildirdi.

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, toplantılarda “Afrika’ya nasıl ihracat yaparım ?” sorusunun cevaplarının aranacağını belirterek, Türk iş insanlarının kıtada 70 milyar dolarlık proje üstlendiğini, 6 milyar dolarlık yatırımlarının bulunduğu bilgisini verdi. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz selim Kıran da katıldı.

Birçok alanda işbirliği fırsatı var

Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koyduğunu hatırlatarak, bu hedefe yakın zamanda ulaşılacağını kaydetti. Türkiye’nin Afrika’da 44 ülkede büyükelçiliği bulunmasının önemli olduğunu vurgulayan Baran, yeşil ekonomi, imalat, eğitim, inşaat, savunma sanayi gibi bir çok alanda işbirliği imkânlarından bahsetti.