Türk ve Azerbaycan iş dünyası Bakü’de buluştu: Ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar!

DEİK/Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen Azerbaycan Buluşması, 5 Aralık 2024 tarihinde Bakü’de gerçekleştirildi. Toplantıya T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, T.C. Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, DTİK Avrasya Temsilciler Kurulu Başkanı Ayhan Akbaba, DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, DTİK Azerbaycan Temsilcisi Barış Altıparmak ve çok sayıda iş insanı katıldı.

"Ticari ve ekonomik ilişkiler daha da güçlenecek"

T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin hem ekonomik hem de kültürel bağlarla güçlenmeye devam ettiğini belirtti. Bağcı, "Cumhuriyetimizin 101. yılında ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak pek çok adım atmamız gerekiyor. Enerji sektörü başta olmak üzere karşılıklı yatırımlarımızı artırarak, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirmek ortak hedefimiz. Sayın Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Diaspora diplomasisi ve ekonomik iş birliği

DTİK Avrasya Temsilciler Kurulu Başkanı Ayhan Akbaba ise diaspora diplomasisinin önemine vurgu yaptı. Akbaba, “Türk girişimciler ve profesyoneller olarak birbirimizi daha yakından tanıma, tanışma ve birlikte büyüme çağrısı yapıyoruz. Bulunduğumuz ülkelerde kültürel ve ekonomik bağlarımızı güçlendirmek için büyükelçiliğimizle, DTİK temsilcilerimizle ve iş dünyasının saygın temsilcileriyle birlikte çalışıyoruz. Diaspora diplomasisi ile iki ülke arasındaki bağları daha da derinleştiriyoruz” diye konuştu.

"İki devlet, tek millet, tek ekonomi"

DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gerektiğini belirtti. Akat, "Azerbaycan ile Orta Koridoru daha etkin hale getirmek ve yeni iş birliği projeleri geliştirmek önceliğimiz. DEİK olarak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirecek her türlü iş birliği fırsatını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"3E prensibiyle daha güçlü bağlar"

DTİK Azerbaycan Temsilcisi Barış Altıparmak da Türk iş insanlarının Azerbaycan’daki yatırımlarının ve ticari faaliyetlerinin artırılması gerektiğini belirterek, “Eşgüdümlü, Entegre ve Etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu sayede Türkiye’nin küresel pazardaki rekabetçiliğinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Sponsorlar ve iş dünyasının desteği

Toplantıya destek veren sponsorlar arasında Azersun, Borusan Holding, Demirören Holding, Kolin Holding, Sirab ve Ziraat Bankası yer aldı. Toplantı, Türk ve Azerbaycan iş dünyası temsilcileri arasında daha güçlü ekonomik bağlar kurulmasına zemin hazırladı.