Türk ve Fransız perakende markaları, İstanbul'da bir araya geldi

Türkiye ve Fransa arasında köprü görevi gören perakende markaları, CarrefourSA sponsorluğunda 25 ve 26 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Perakende Sektörü Buluşması’nda bir araya geldi.

İstanbul’daki Fransız Sarayı’nda 25 Ekim akşamı gerçekleşen gala daveti ve 26 Ekim’de Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Türk-Fransız Perakende Sektörü Buluşması’na Mirakl, Generix Group, Gridbees, Thunes, Metathinker, Numerized, Touchify, Livejourney, Ykone, Getubu, Wolrdplay, Quividi ve RelevanC gibi Fransız markalar katıldı.

Bu yıl ilki düzenlenen Türk-Fransız Perakende Sektörü Buluşması’nın Türk ve Fransız şirketleri arasındaki iş birliğini teşvik etmek için gelecek senelerde de tekrarlanması hedefleniyor.

“Market yatırımlarımızı sürdürüyoruz”

“CEO’ların Bakış Açısıyla Türkiye” başlıklı panelde bir konuşma gerçekleştiren CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, şunları kaydetti: "CarrefourSA bugün 720 marketi ve 11 bin kişilik istihdamıyla günde 500 bin müşterisine 50 bin çeşit doğru ürünü doğru hizmetle sunan, Türkiye organize perakende sektörünün en büyük oyuncularından biri olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin nişanı konumunda. CarrefourSA olarak sürdürülebilir bir şekilde market yatırımlarımızı sürdürüyor, bunun yanı sıra küçük esnafı desteklediğimiz ve girişimcilere perakende sektöründe bir fırsat tanıdığımız bayilik sistemiyle büyümemizi sürdürüyoruz. Uzun yıllardır sürdürülebilir tarım, hayvancılık ve balıkçılık projelerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yerli üreticileri destekliyoruz, 600’ü aşkın Carrefour öz markalı ürünü müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu sayede yerli üreticilere ihracat faaliyetlerimiz çerçevesinde yurtdışına açılma fırsatı da tanıyoruz. Dijital dönüşüme uzun yıllardır emek veriyoruz, CarrefourSA Online Market üzerinden müşterilerimize hipermarkette alışveriş deneyimi sunuyoruz."

"Türkiye’deki oyuncular, pazaryeri modeline hakim"

Gecenin katılımcılarından Mirakl Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Franck Guellerin, Türkiye’de çoğu oyuncunun pazar yeri modeline hakim olduğunu aktardı.

“Ödeme, Veri, Tedarik Zincirinden Müşteri Deneyimine Perakende Ekosistemi” başlıklı oturuma konuşmacı olarak katılan Webhelp Satış ve Pazarlama Direktörü Arzu Tekin ise şunları kaydetti:

"2008 yılında başladığımız yolculuğu, 2015 yılından bu yana Fransız BPO şirketi Webhelp bünyesinde sürdürerek bu alandaki faaliyetlerimize devam ediyoruz. İş ortaklarımızın her zaman insan ile teknolojinin en iyi uyumunu yansıtan müşteri deneyimi sunmalarına yardımcı oluyoruz. Girişimcilik ruhumuzu koruyarak gelişime öncülük ediyoruz. Müşterilerin değişen taleplerini hızlıca analiz ederek, uçtan uca müşteri deneyiminin odak noktasında yer alan insana dokunmayı da unutmadan yapay zekaya dayalı süreç otomasyon yönetimi, KYC, voicechat, chatbox, videocall vb. teknoloji hizmetlerinin dahil olduğu süreçleri deneyimlemelerini sağlıyoruz."