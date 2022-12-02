Türk ve Karadağlı iş insanları Podgorica'da buluştu

Forumda inşaat, otomobil, laboratuvar donanımı, tarım makineleri ve tekstil alanlarında faaliyet gösteren firmalar bir araya geldi.

Karadağ Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Pavle Radovanovic, iki ülke iş insanlarının bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek başarılı ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Erdal Karaömeroğlu da iş forumuyla iki ülke iş insanlarının önemli iş birliklerine adım atacağına inandığını belirtti. Karaömeroğlu, forumun genel merkezi Sakarya'da olan ve birçok işletmeyi bir araya getiren ÜTİK'in katkılarıyla yapıldığını ifade etti.

ÜTİK Başkanı Özkan Pınar ise Karadağ'ın ekonomik potansiyele sahip bir ülke olduğunu, forumla iki ülke ticaretinin gelişmesinin hedeflendiğini bildirdi.