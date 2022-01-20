Türk ve Mısır iş dünyası TOBB’da bir araya geliyor

ANKARA(DÜNYA) - Türkiye’ye gelen Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) Başkanı Ibrahim El Araby ve beraberindeki heyet, ekonomik alanda yapılabilecek işbirliklerini ele almak üzere TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıolu da geçen yıl Eylül ayında Al Arabi’nin daveti üzerine Mısar’a gitmişti.

TOBB’un uzun süredir Mısır Ticaret Odaları Federasyonu ile yakından çalıştığını dile getiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “ Mısır Ticaret Odaları Federasyonu ile İkili düzeyde ilişkilerimiz çok güçlü” dedi.

Aynı şekilde, İslam Odası, Türk-Arap Odası ve Türk-Afrika Odalarında da birlikte çalıştıklarını ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, serbest ticaret anlaşması sayesinde, karşılıklı ticaretin geliştiğini ve Mısır’da 2 milyar doların üzerinde Türk yatırımı olduğunu anlattı.

Mısır’da faaliyet gösteren 200 civarındaki Türk firmasının 68 bin civarında istihdam sağladığı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, “İlişkilerimizin iktisadi yönünü çok daha geliştirebiliriz. Bu ziyaretin, karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını umuyoruz” diye konuştu.