Türk ve Suudi iş insanları İstanbul'da bir araya geldi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul'da düzenlenen ve iki ülkenin iş dünyasını bir araya getiren Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katıldığı kapanış töreniyle sona erdi.

Etkinlikte konuşan Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi, "ikinci vatan" olarak gördükleri Türkiye'de olduklarını kaydederek, Türkiye'nin her Arap için farklı bir önemi olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki karşılıklı güvenin değişilmez olduğunu dile getiren el-Kasabi, "Türk ürünü ve Türk kalitesi Suudi Arabistan vatandaşı ve iş insanlarında farklı bir yere sahiptir. Özellikle Türkiye'nin hizmetler sektöründe ulaştığı konumdan ve başarı hikayesinden öğrenmemiz gerekenler var." diye konuştu.

el-Kasabi, bu buluşma ve iş forumunun iki yönlü faydayı barındırdığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deneyimlerimizi ve fırsatları paylaşmamız gerekiyor. Bu buluşmalarda ve toplantılarda karşımıza çıkan zorlukları nasıl aşacağımızı ele almalıyız. Suudi Arabistan şu anda büyük bir dönüşüm geçirmektedir ve ülkemizde birçok fırsat var. Madencilik altyapı, sağlık, eğitim, turizm, teknoloji ve iletişim gibi çok sayıda sektörde potansiyele sahibiz. Sizleri de bu dönüşüm yolculuğumuzda bize ortak olmanız için davet ediyoruz."

"Dış ticaret hacmimiz 10 milyar doların üzerine çıkabilecek potansiyelde"

DEİK Başkanı Nail Olpak da iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 5,6 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu yıl eylül ayı itibarıyla ise yıllık hacmimiz 6,4 milyar dolara erişti. Bu rakamın 10 milyar doların üzerine çıkabileceği potansiyeli de görüyorum." dedi.

Karşılıklı yatırımları artırmanın ve üçüncü ülkelerde ortaklaşa iş yapma modellerinin geliştirilmesinin gerektiğini vurgulayan Olpak, "Sahip olduğumuz güçlü ekonomik potansiyellerimiz, stratejik konum ve ileriye dönük vizyonlarımız, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için fırsatlar sunuyor." diye konuştu.

Olpak, Suudi Arabistan'ın 2016 yılında ortaya koyduğu 2030 Vizyonunun yarısının geçildiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu çerçevede, kalan yılları daha etkin değerlendirmemiz için, işbirliği imkanlarımızı daha da hızlı bir şekilde geliştirmeliyiz. Geçmiş toplantılarda, hangi sektörlerde işbirliği imkanlarımızı geliştirebileceğimizi istişare etmiştik. Altyapıdan turizme, enerjiden finans ve gıdaya kadar birçok sektöre ve kamu-özel işbirliği (KÖİ) projelerine kadar farklı alanlarda işbirliği yapabiliriz. Bugünkü toplantıdan sonra, daha fazla somut projelere ve yeni işbirliği modellerine geçmemiz gerekiyor."

"Her alanda işbirliğine hazırız"

Nail Olpak, bugün imzalanan 10 anlaşmanın iki ülke arasındaki yeni işbirliklerine geçiş sürecine önemli bir ivme katacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye; inşaat, enerji, turizm, teknoloji ve sağlık gibi çeşitli alanlarda güçlü bir altyapıya sahip. Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği reformlar ve projeler, Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor ve bu süreçte Suudi Arabistanlı dostlarımızla her alanda işbirliğine hazırız. Suudi Arabistan'da kurulan özel bölgeler mevzuatının mevcuttan daha farklı olması ve düşük vergilemeden tutun, gümrük vergilerinden muaf makine ve hammadde ithalatı, şirket kurulumunda ve yatırımlarda sağlanan kolaylıklar, yabancı istihdamında esneklik gibi avantajlar sağlanması planlanıyor ki, bu da ciddi bir yatırım avantajı sağlıyor. Suudi Arabistanlı firmaların da ülkemize yatırım için gelmelerini, bundan sonra da bu ilgilerinin artarak devam etmesini bekliyoruz."

Olpak, ikili işbirliğini başta Afrika olmak üzere üçüncü ülkelerde de kullanıp, ortak projelere girişmelerinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

10 farklı işbirliği anlaşması imzalandı

DEİK tarafından düzenlenen ve tüm gün devam eden Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'na 500'den fazla Türk ve Suudi Arabistanlı iş insanı katıldı.

Suudi Arabistan Krallığı Ticaret Odası Federasyonu Başkan Yardımcısı Fayez Alharbi, DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü ve Suudi Arabistan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Sami Al-Osaimi'nin de hazır bulunduğu forumda, iki ülke şirketleri arasında 10 farklı işbirliği anlaşması imzalandı.