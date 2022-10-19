Türk yapım şirketlerine Suudi Arabistanlı ortak

Ortadoğu'nun en büyük yayıncısı olan Suudi Arabistan hükümetine ait MBC medya grubu, bugün iki Türk prodüksiyon şirketiyle beş yıllık ortaklık anlaşması imzaladı.

MBC, Mart 2018'de Arap izleyicilerin gözde dizilerinin de aralarında bulunduğu Türk yapımlarını yayından çekmişti, fakat anlaşmalar sayesinde Medyapım ile Ay Yapım'ın yayın haklarına sahip tek yayıncı haline gelecek. MBC aynı zamanda Suudi Arabistan'da Arapça orjinal içerik üretebilecek.

MBC, Medyapım ve Ay Yapım içeriklerinin Türkiye'deki yayın zamanlarıyla aynı anda MBC kanallarında ve çevrimiçi platformu Shahid'de izlenebileceğini açıkladı.

MBC, Medyapım ve Ay Yapım'la ortaklaşa geliştireceği Arapça yapımlar için çekimlerin, önümüzdeki yıllarda Suudi Arabistan ve çevresinde başlayacağını ekledi.

Medyapım ile Ay Yapım, hit dizileriyle Türkiye'de, Türki cumhuriyetlerde, Ortadoğu'da ve Latin Amerika'da pazar hakimiyetine sahip.

Suudi Arabistan hükümeti, 2017'de veliaht prensinin başlattığı yozlaşma karşıtı kampanya kapsamında açığa çıkan MBC hisselerini satın alarak 2018'de medya grubunda çoğunluk sahibi haline gelmişti.

Bu adım Riyad ile Ankara arasındaki diplomatik ilişkilerin iyileştiğine de işaret etti.