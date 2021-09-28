Türk yatak sektörü, 408 milyon dolarlık hacmiyle dünyada 14. sırada

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Başkanı Osman Güler, BİFAŞ Birleşik Fuar Yapım AŞ yetkilileri ve sanayicilerin katılımıyla Kayseri Sanayi Odası’nda düzenlenen istişare toplantısında sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Global yatak sektörünün büyük bir hacme sahip olduğuna dikkat çeken Güler, sektörün geçen yıl 31 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını bildirdi. Çin’in 9,3 milyar dolarla birinci, ABD’nin 7,7 milyar dolarla ikinci, Hindistan’ın 1 milyar dolarla üçüncü sırada bulunduğunu belirten Güler, Türkiye'nin ise 408 milyon dolarla 14'üncü sırada yer aldığını aktardı.

IBIA'nın 80 üye firması bulunduğunu ve 18 bin kişiye istihdam sağlandığını kaydeden Güler, Türkiye’nin ihracatta ise 255 milyon dolarla dünyada 5'inci sırada yer aldığını söyledi. Güler; makine, yay, sünger ve keçe gibi 10 farklı alanda çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

İstanbul'da gelecek yıl uluslararası boyutta düzenlenecek Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı'nın sektöre önemli katkı sağlayacağını ifade eden Güler, fuara yüzlerce firmanın katılacağını, hedeflerinin dünyadaki yatak firmalarıyla rekabet etme güçlerini artırmak olduğunu söyledi.