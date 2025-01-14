Türk YouTuber’ların kazançları belli oldu! Rakamlar dudak uçuklatıyor

Video platformu YouTube, milyarlarca abonesi ve milyonlarca içerik üreticisi ile her geçen gün büyümeye devam ederken pek çok kişiyi de zengin etti.

Videoların izlenme oranlarına göre gelir elde eden pek çok YouTuber, milyonlara ulaşan içerikleri ile de tanınır hale geldi.

Türk Youtuber'ların kazancı belli oldu

shiftdelete'de yer alan habere göre, SocialBlade yer alan verilerle Türkiye'nin en ünlü YouTuber'ları ve kazançları da belli oldu. Tahmini rakamlara göre Türkiye'de en fazla kazanan YouTuber'lar arasında Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak ve Tuna Tavus gibi isimler öne çıktı.

YouTuber'lar ne kadar kazanıyor?

Tahminlere göre 2024 yılında abone sayısı 2,37 milyon olan Tuna Tavus 130 milyon liralık (3.7 milyon dolar) gelir elde etti.

Abone sayısı 11, 3 milyona ulaşan Ruhi Çenet 113.600.000 TL (3.2 milyon dolar), abone sayısı 11,6 milyon olan Orkun Işıtmak ise 120.000.000 TL (3.4 milyon dolar) kazanca ulaştı.

Bu isimler düzenli olarak YouTube'a farklı içerikler üreterek kendi kanallarında yayınlarken, gelirleri ise videoların izlenme oranına göre şekillendi.

Tahmini kazançları ile öne çıkan diğer YouTuber'lar ise şöyle:



Testo Taylan: 85.000.000 TL (2.4 milyon dolar)

Deli Mi Ne?: 18.424.000 TL (519.000 dolar)

Mertcan Bahar: 17.750.000 TL (500.000 dolar)

Alper Rende: 13.800.000 TL (391.400 dolar)

Burak Oyunda: 2.000.000 TL (58.000 dolar)

Gelirin yüzde 15'i vergiye gidiyor

Öte yandan hükümet 2021'de sosyal medya içerik üreticilerini de vergiye bağlamış ve vergi mükellefi YouTuber'ların kazançlarının yüzde 15'ini gelir vergisi olarak ödemelerine karar verilmişti.



