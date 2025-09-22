Türk zeytinciler Kanada pazarına odaklandı

Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ül­keler Stratejisi kapsamında pa­zarlama faaliyetlerini yoğunlaş­tıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Kanada’yı radarına aldı. Türk zeytinci­lik sektörü Kanada’ya 10 bin ton zeytinyağı, 5 bin ton sofralık zey­tin ihraç etmeyi hedefliyor.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhra­catçıları Birliği (EZZİB) 8-13 Ey­lül 2025 tarihlerinde Kanada’nın en büyük ticaret ve kültür mer­kezlerinden biri olan Toronto şehrine bir ticaret heyeti düzen­ledi. Heyete 16 ihracatçı firma katıldı. Türk ihracatçıları Kana­dalı ithalatçılarla 190 ikili iş gö­rüşmesi yaptı.

50 bin ton zeytinyağı 30 bin ton sofralık zeytin tüketiyorlar

Kanada’yı, sağlık odaklı tüke­tim alışkanlıklarının yaygın ol­duğu bir pazar olarak nitelendi­ren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İh­racatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, kaliteli ve doğal ürün­lere yönelik güçlü bir talep gör­düklerini dile getirdi.

Kanada’da zeytinyağı tüketi­minin her geçen yıl artış göster­diği bilgisini veren Uygun, “Ka­nada zeytin ve zeytinyağında it­halata dayalı bir pazar. Yıllık 50 bin ton zeytinyağı ve 30 bin ton sofralık zeytin ithalatları var. Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı potansiyeli büyük olmasına rağ­men Kanada pazarında ihracat rakamları henüz istenen seviye­lerde değil. Bu heyet sayesinde, zeytin ve zeytinyağı sektörün­de faaliyet gösteren firmaları­mızın Kanada’daki ithalatçılar, distribütörler, şefler ve pera­kende zincirleri ile doğrudan te­mas kurması, ürünlerimizi ta­nıtması ve ticari iş birlikleri­ni geliştirmelerini amaçladık” şeklinde konuştu.

Heyet kapsamında gerçek­leştirdikleri iş görüşmeleriy­le Türk zeytin ve zeytinyağının kalite, çeşitlilik ve sürdürülebi­lir üretim konularındaki güçlü yönlerini öne çıkardıklarının al­tını çizen Uygun şöyle devam et­ti: “Kanada kamuoyunda ve sek­tör temsilcileri nezdinde bir far­kındalık oluşturmayı; böylece, uzun vadede Kanada pazarında Türk ürünlerinin bilinirliğinin ve pazar payının artırılmasını hedefledik. Trademap 2024 ve­rilerine göre, Kanada'nın Tür­kiye'den gerçekleştirdiği zey­tinyağı ithalatı 2 bin ton sevi­yesinde. 30 bin tonluk sofralık zeytin ithalatlarından bin ton pay alıyoruz. Akdeniz diyetine ve doğal, sağlıklı ürünlere yöne­lik artan ilgi, Türk zeytin ve zey­tinyağı sektörü için Kanada’da önemli bir büyüme potansiyeli sunuyor. Zeytinyağında 10 bin ton, sofralık zeytinde 5 bin ton ihracat rakamlarına ulaşmayı amaçlıyoruz.”

Kanada Ticaret Heyetine Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı­ları Birliği’ni temsilen EZZİB Başkanı Emre Uygun ve Baş­kan Yardımcıları Davut ER ile M. Kadri Gündeş katılım sağlar­ken, Heyette zeytin ve zeytin­yağı ihracatçısı 16 Türk firması yer aldı.

Türk heyeti, Walmart Su­percenter, Loblaws, Farm Boy, Fiesta Farms, Solmaz Foods Re­tail Shop, Marché Adonis, Cost­co Wholesale ve Metro gibi zin­cir marketlerde incelemelerde bulundu.