Türk zeytinyağı firması dünya birincisi oldu

EVOO World Ranking platformu, birçok ülkeden çok sayıda üreticinin katıldığı ve yıl boyunca düzenlenen farklı zeytinyağı yarışmasının sonuçlarını baz alarak en iyi zeytinyağlarını ve üreticilerini belirliyor.



Ayvalık merkezli Nova Vera da bu platformun sonuçlarına göre, dünyada 27 ülkede yapılan uluslararası yarışmaların toplam puanlamasında, "dünyanın en iyi üreticisi" oldu. Firmanın ürünü 38 ülkeden 23 bin 758 zeytinyağı örneğini geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

‘Tüm zamanların en yüksek puanı’

Ankara’daki bir otelde basın toplantısı düzenleyen firmanın kurucusu Bahar Alan amaçlarının her zaman zeytinyağını en sağlıklı haliyle üretmek olduğuna dikkat çekti. Geçen yıl da aynı başarıyı elde ettiklerini belirten Alan, “Ucuz ve çok üretmek' yerine 'kaliteli ve sağlıklı üretmek' ilkesini benimsedik. Bunun sonucunda dünyanın en prestijli değerlendirme sistemi olan Evoo World Ranking'de 2 yıl üst üste en yüksek puanla birinci olduk. Her 2 yılda da tüm zamanların en yüksek puanını alarak ülkemize gurur yaşattık” dedi.

İyi zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Alan, iyi zeytinyağının üretiminde birçok faktörün etkili olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İyi zeytinyağını kokusu ve tadından anlayabiliriz fakat rengi kriter değildir. Kokladığımızda taze kokuları almak önemli. Boğazımızda da acılık ve yakıcılık olsun istiyoruz. Bu acılık ve yakıcılık, içeriğinde polifenol olduğunu gösteriyor. Zeytin aslında çok fazla antioksidan madde içeren bir doğal zenginlik."