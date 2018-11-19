TürkAkım'da tarihi gün

19 Kasım 2018

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinde Türkiye'ye gaz sağlayacak ilk hattın deniz kısmı tamamlandı. Deniz kısmının tamamlanması dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde tören düzenleniyor.

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Gaz akışı 2019 sonunda

Toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan projenin deniz kesimi, 930 kilometre uzunlukta 2 boru hattından oluşuyor. Her bir hattın kapasitesi yıllık 15,75 milyar metreküp.

Hat Rusya'nın Anapa kentinden çıkarak Türkiye'de Kıyıköy'e giriş yapıyor. 2019 sonunda Ruya'dan Türkiye'ye doğalgaz akmaya başlayacak. TürkAkım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi sanayi kentlerine doğal gaz sağlayarak bölgedeki üretimin güvencesi olacak.

Bir hatla Türkiye'ye 15,75 milyar metreküp doğazgaz gönderilecek. İkinci hatla Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşınacak. İkinci hat Türkiye'den Yunanistan'a ya da Bulgaristan'a bağlanacak. Bu konuda görüşmeler sürüyor.

Kaynak: AA