Turkcell’de ana hissedar Varlık Fonu...

19 Haziran 2020

DÜNYA

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin yüzde 26,2 oranında hissedarı oluyor. Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell’in en büyük hissedarı olarak yönetim üzerinde kontrolü ele alacak. İsveçli telekom operatörü Telia Company, Turkcell'deki yüzde 24,02 dolaylı hissesini 530 milyon dolar karşılığında satarak çıkıyor. Tüm davaların kalktığı işlem sonunda Turkcell’in ortaklık yapısı da sadeleşmiş oluyor. TVF işlemin bu yıl içinde tamamlanmasını bekliyor. Turkcell hisseleri açıklamayla beraber borsada yüzde 3,5 primle işleme başladı. Gün boyu hisselerde yükseliş sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından “TVF'nin Turkcell’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak” yorumu yaptı.

Anlaşmayla 1994 yılında kurulan Turkcell'in kurucu ortakları arasında yer alan Telia ve Çukurova 26 yıl aranın ardından şirketten ayrılmış oldu. Telia, Turkcell'in yüzde 51'ine sahip olan Turkcell Holding şirketinde yüzde 47,1 paya sahipti. Turkcell Holding'in geri kalan payları ise Çukurova Holding ve Rus milyarder Mikhail Fridman’ın ortak olduğu Alfa Telecom/Letter One (L1) şirketine aitti. Çukurova, Turkcell'de sahip olduğu payları Ziraat Bankası'ndan aldığı krediye teminat olarak vermişti.

TVF'den yapılan açıklamaya göre yeni durum şöyle;

■ TVF, toplam yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak.

■ Telia, Turkcell'deki yüzde 24,02'lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell'den çıkış yapacak.

■ LetterOne, şirketteki payını toplamda yüzde 24,8'e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek.

■ Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek. Çukurova Holding ise dolaylı hisselerini satarak Turkcell'den çıkış yapacak.

■ Yönetim kurulundaki 4 üye TVF imtiyazı olmaksızın seçebilecek.

■ Turkcell’in mevcut temettü politikası sürdürülecek.

Ziraat kredisi TVF’ye geçiyor

Çukurova Holding 2015 yılında Turkcell hisselerini geri alabilmek için Turkcell hisseleri teminat göstererek Ziraat Bankası'ndan 1.6 milyar dolar kredi almıştı. Çukurova daha sonra bu borcun ana para ödemelerinde gecikmeye düşmüştü. Anlaşmayla Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'den pay alımı anlaşması kapsamında Çukurova Holding'in 1.6 milyar dolar banka borcunu da üstleniyor. Üstlenilecek 1.6 milyar dolar borcun yeniden finanse edilmesi dahil yeni seçenekler üzerinde duruluyor. Şirketin yüzde 49'u ise halka açık ve borsada işlem görüyor.

Analistler anlaşmanın sonucunda ortaklık yapısındaki karmaşıklığın ortadan kalkmasının ve sadeleşmenin Turkcell hisselerinin yeniden değer kazanması için önemli bir neden olabileceğine inandıklarını belirttiler. Ayrıca ana ortağın temettü dağıtım politikasını destekleme kararını da olumlu karşıladılar.

TURKCELL’İN PİYASA DEĞERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR



Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdüklerinin vurgulayarak, bu satın almanın sadece Türkiye Varlık Fonu'nu değil, Türkiye'deki telekomünikasyon, teknoloji, bankacılık ve bir sürü sektörü etkilediğinin altını çizdi.



Sönmez, Turkcell hisselerinin satın alınmasında TVF, LetterOne, Telia Company, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası'nın hep beraber bu işin altına girerek, ortak bir paydada buluşarak karar verildiğini söyledi. "Turkcellforthefuture.com" web sitesini kullanıma açtıklarını, süreçle ilgili bilgilerin ve takvimin buradan görülebileceğini dile getiren Sönmez, gelecek 4-5 aylık süreçte satın alma işleminin tamamlanacağını ifade ederek, "Yılsonu bu iş kapanmış olur. Turkcell'in değer yaratımı sürecine başlarız" dedi.



Tekrar 25 milyar dolar neden olmasın



Sönmez, Turkcell'in şu anda 5 milyar dolar seviyesinde bulunan piyasa değerine ilişkin, "Tarihsel olarak Turkcell'in hisse fiyatını göz önünde bulundurursanız, Turkcell'in piyasa değeri en tepe noktada 25 milyar doları görmüş bir şirket. Bu seviyeler Turkcell için maalesef çok düşük seviyeler. Türkiye Varlık Fonu ve hissesini artıran LetterOne için müthiş bir büyüme ve değer kazancı potansiyeli var. Piyasa değeri neden halka arzdaki 17 milyar dolar ya da 25 milyar dolar tekrar olmasın. Bunun peşindeyiz" değerlendirmesinde bulundu. Sönmez, şunları söyledi: "TVF, stratejik ve büyük ölçekli şirketlere bakacak ve yatırım yapacak. Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarımızdan bir tanesi. TVF ve Turkcell'in, büyüme ve değer yaratma hikayesi yeni başlıyor. Bu anlamda Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım. Bunun planını yapıyoruz." Sönmez, Varlık Fonu açısından makul bir fiyattan alım olduğunu söyledi. Telia'nın 2002 yılından bu yana Turkcell'den 1.6 milyar dolara yakın para kazandığını belirten Sönmez, yıllık dolar getirisinin yüzde 5'ler seviyesinde olduğunu ifade etti. Batılı ülkelerde yüzde 5 dolar getirisinin hiç de azımsanmayacak bir getiri olduğuna dikkati çeken Sönmez, bu anlamda Telia'nın Orta Asya'daki çıkış planlarının son sac ayağını gerçekleştirdiğini dile getirdi. Sönmez, Telia'nın kendi ana pazarları olan İsveç ve Kuzey ülkelerine odaklanacaklarını aktardı.



Bizim için iyi bir fiyat oldu



Telia için kötü bir fiyat olmadığını dile getiren Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim için iyi bir fiyat. Büyüme potansiyeli çok yüksek. Turkcell'deki hisse sahipleri şuna bakmalı; Turkcell'in uzun vadeli değer kazanım yol haritası çok önemli. Burada müthiş bir gelir potansiyeli var. Turkcell'in şu anki değeri, piyasa değerini yansıtmıyor. Biz bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Turkcell, bugün artık bir mobil operatör değildir. Dijital dönüşümün lideri, bir ödeme sistemleri şirketi, bir telekomünikasyon altyapı şirketi, bir tüketici finansmanı şirketi, dijital hizmetler topluluğudur. Turkcell'in değerinin, şu an piyasada gördüğümüz yüzde 10'a yakın artışa rağmen çok düşük olduğunu düşünüyoruz. Bize inanan ve bizim gibi bakan LetterOne'ın hissesini iki katına kadar artırarak yüzde 24,8'e çıkarmasının ana sebebi budur."



Ziraat’e olan borç üstlenilecek Zafer Sönmez, yönetim kurulu oluşumuna ilişkin soru üzerine, Genel Kurul çağrı sürecinin olacağını söyledi. Şu anda sözleşmelerin imzada olduğunu belirten Sönmez, "Taraflar arasında anlaşıldı ama Genel Kurul onayına tabi bir süreç. Bundan sonra da Genel Kurul'da onay alındıktan sonra TVF, yönetim kurulundaki 9 koltuğun 5'ini atama hakkını alıyor imtiyazla birlikte. Bu önemli bir konu. Kalan 4 koltuğun 3 tanesi bağımsız üye, 1 de azınlığın atayacağı üye var. Azınlığın yönetim kurulundaki söz hakkına riayet ediyoruz, buna dikkat ediyoruz. Artık ayaklarındaki prangalardan kurtulduğu yani kurumsal yönetişimdeki problemlerin, hukuki ihtilafların, davaların, hepsinin çözüldüğü bir döneme Türkiye'nin emek verdiği, büyüttüğü bir şirketi hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.