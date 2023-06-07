Turkcell’de spora destek 1 milyar TL oldu

Ece CEYHUN

Turkcell, kurulduğu ilk günden beri sporla iç içe olan bir marka… 20 yılı aşkın süredir spora, sporun farklı branşlarına destek veriyor. Turkcell'de her yıl üzerine eklenerek spora verilen destek bugün 1 milyar TL’yi aştı. 2 Haziran’da İzmir’de oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finali’nde gazetecilerle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Alper Ergenekon, sağlanan bu desteği ‘sponsorluğun’ ötesinde nitelendirdi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell’in Kardelenler porjesinden bu yana kadına yaptığı pozitif ayrımcılığı hatırlatarak “Her alanda ‘Eşitlik Hareketi’ diyoruz” dedi. Turkcell’in kadın futboluna olan desteği 4 büyükleri de harekete geçirirken Beşiktaş’tan sonra Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadın futbol şubesi açtı. Turkcell’in sağladığı bu destek 4 yıl daha sürecek.

Kadın Futbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğun yanında A Milli Kadın Futbol Takımı ve kadın milli takımlarının U19, U17 ve U15 kademelerinin de ana sponsorluğuna devam eden Turkcell, sadece spora değil kadının toplum içindeki yerini desteklemek, pozitif farkındalık ve ayrımcılık için bugüne kadar pek çok projeye hayat verdi.

Önce 'Kadın futbolcular 1- Önyargılar 0' dedi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Kardelenler Projesinden bu yana kadına pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve toplumsal eşitlik hareketini güçlendirmek için çalıştıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı: “Turkcell, kadınların toplumdaki eşit varlığını güçlendirmek için tüm fırsatları değerlendiren bir şirket. Kadınlar için hayata geçirdiğimiz birçok farklı projemiz var.” Kurulduğu ilk günden beri sporla iç içe olan bir marka olarak 20 yılı aşkın bir süredir spora da destek verdiklerini belirten Erkan, “Her yıl üzerine ekleyerek yola devam ediyoruz.

Spor tarafında ise ‘Kadın futbolcular 1- Önyargılar 0’ sloganıyla yola çıkmıştık. Fırsat eşitliğine, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü temsiline inanıyoruz. İstihdamdan ticarete, sanattan eğitime her alanda yürüttüğümüz ‘Toplumsal Eşitlik Hareketi’ ile kadınların bu alanlarda varlığını güçlendirmek için desteklerimizi sürdürüyoruz. ‘Toplumsal Eşitlik Hareketimizin’ bir parçası olarak kadın sporcuların yanındayız.

Ben bu vesileyle Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 2022-2023 sezonunda finale kalan iki takımımızı da gösterdikleri mücadeleden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, kupayı almaya hak kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET takımını da tebrik ediyorum.” 2000 yılında kız çocuklarının eğitimine Kardelenler Projesi ile destek vermeye başlayan Turkcell o günden bugüne kadının toplum içindeki yürüyüşünü pek çok projeyle farklı alanlarda büyüttü. Sürdürülebilirlik vizyonunu çevreye, topluma ve işine ‘pozitif iz bırakma’ olarak belirleyen Turkcell, eğitimden girişimciliğin desteklenmesine, spordan sanata, yazılımdan siber güvenliğe kadar pek çok alanda fırsat eşitliğine yönelik projelere odaklanıyor.

‘Kardelenler’ ile başlayan yolculuk Gönül Köprüsü, Kadın Girişimciler ve 6 Şubatt’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından Gönül Bağı Projeleri ile sosyal hayata herkesin eşit katılımını sağlamayı amaçlayan Turkcell, spordan sanata, yazılımdan siber güvenliğe toplumsal eşitlik hareketini güçlendiriyor.